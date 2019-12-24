За волной смертельных тюремных бунтов в Гондурасе стоит одна банда

Высокопоставленный сотрудник Службы безопасности Гондураса заявил, что банда "Мара Сальватруча" организовала тюремные беспорядки, в результате которых с пятницы погибли 37 заключенных.

Помощник министра безопасности Луис Суасо сказал, что банда "Мара Сальватруча" ("Бригада сальвадорских муравьёв"), известная как MS-13, организовала кровавые беспорядки, чтобы заставить правительство отказаться от чрезвычайных мер, объявленных на прошлой неделе.

"У нас есть информация, что MS стоит за этим и дал приказ провести эти атаки", — сказал Суазо. "Те, кто начал атаки, были во всех случаях членами MS."

Коррупция тюремной системы

17 декабря федеральное правительство объявило чрезвычайное положение во всей пенитенциарной системе Гондураса, направленное на очищение тюрем от оружия с помощью таких мер, как сокращение часов посещения.

Суазо отметил, что этот указ разорвал связи, которые банда установила со многими тюремными надзирателями, закрывавшими глаза на незаконные предприятия внутри тюремных стен. Коррупция позволила заключённым в значительной степени управлять некоторыми тюрьмами, заниматься контрабандой огнестрельного и холодного оружия и вести свой собственный бизнес.

Правительство создало национальные межучрежденческие силы безопасности, состоящие из военных и полиции, для управления пенитенциарной системой и быстро объявило о принятии радикальных мер, таких как приостановление посещений и расследование случаев коррупции среди тюремных надзирателей.

Смертельные протесты заключённых

Но эти меры в сочетании с плохими условиями содержания и огромной перенаселенностью вызвали волну гнева среди заключенных. Арестант, который связался с телеканалом HCH, сказал, что заключенные не собираются мириться с приостановкой семейных визитов и сообщил, что насилие будет продолжаться до тех пор, пока условия не улучшатся.

Число погибших в результате воскресного бунта в тюрьме строгого режима в муниципалитете Эль-Порвенир, расположенной примерно в 115 километрах от гондурасской столицы Тегусигальпы, возросло до 18 человек. В пятницу заключенные сражались друг с другом в тюрьме города Тела, что привело к 19 смертям.