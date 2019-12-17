В Тюмени женщину подозревают в убийстве дочери из ревности

Уголовное дело возбуждено в отношении в отношении жительницы Тюмени по подозрению в убийстве. Следствие полагает, что она зарубила дочь из ревности.

Информация о насильственной смерти 19-летней девушки поступила в полицию в воскресенье, сообщает сайт МВД по Тюменской области. В ходе расследования правоохранители вышли на мать погибшей — 44-летнюю женщину, в прошлом которой уже есть судимость за убийство мужа.

Предположительно, нетрезвая подозреваемая приревновала девушку к своему сожителю и взялась за топор.

"От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", — сообщается на сайте ведомства.

При этом ставший объектом ревности мужчина помог убийце скрыть труп, зарыв его у дома.

Сейчас подозреваемая уже дала признательные показания.

В начале месяца житель Татарстана в приступе ревности убил жену и дочь и ранил сына, напоминает "Правда.Ру".