Уголовное дело возбуждено в отношении в отношении жительницы Тюмени по подозрению в убийстве. Следствие полагает, что она зарубила дочь из ревности.
Информация о насильственной смерти 19-летней девушки поступила в полицию в воскресенье, сообщает сайт МВД по Тюменской области. В ходе расследования правоохранители вышли на мать погибшей — 44-летнюю женщину, в прошлом которой уже есть судимость за убийство мужа.
Предположительно, нетрезвая подозреваемая приревновала девушку к своему сожителю и взялась за топор.
"От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", — сообщается на сайте ведомства.
При этом ставший объектом ревности мужчина помог убийце скрыть труп, зарыв его у дома.
Сейчас подозреваемая уже дала признательные показания.
В начале месяца житель Татарстана в приступе ревности убил жену и дочь и ранил сына, напоминает "Правда.Ру".
Ирина Гусева, депутат Государственной Думы от фракции "ЕР", выступая во время обсуждения вопроса об освобождении малоимущих россиян от уплаты НДФЛ, заявила, что она с этим категорически не согласна, и сравнила эту категорию граждан страны с заключенными, которых государство "всю жизнь обеспечивает".