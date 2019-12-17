Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Тюмени женщину подозревают в убийстве дочери из ревности

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Уголовное дело возбуждено в отношении в отношении жительницы Тюмени по подозрению в убийстве. Следствие полагает, что она зарубила дочь из ревности.

Информация о насильственной смерти 19-летней девушки поступила в полицию в воскресенье, сообщает сайт МВД по Тюменской области. В ходе расследования правоохранители вышли на мать погибшей — 44-летнюю женщину, в прошлом которой уже есть судимость за убийство мужа.

Предположительно, нетрезвая подозреваемая приревновала девушку к своему сожителю и взялась за топор.

"От полученных травм пострадавшая скончалась на месте", — сообщается на сайте ведомства.

При этом ставший объектом ревности мужчина помог убийце скрыть труп, зарыв его у дома.

Сейчас подозреваемая уже дала признательные показания.

В начале месяца житель Татарстана в приступе ревности убил жену и дочь и ранил сына, напоминает "Правда.Ру".

Темы тюмень убийства
Актуальная аналитика
Формула небес
Добрый Балбес Юрий Никулин - Гороскоп дня
Ваше здоровье
Недетские проблемы: чем опасна корь у взрослых
Авто
Плюсы и минусы проставок для увеличения клиренса автомобиля
Новости Все >
В Тюмени женщину подозревают в убийстве дочери из ревности
В Турции в гробницах археологи нашли древние ассирийские тексты
Стрелки из Чернозубовки пытались незаконно перейти украинскую границу
Переславский лидер «Единой России» арестован по подозрению в убийстве
Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала выпить за сутки до застолья
Синяя подсветка на телефоне делает сон более крепким
Астрономы нашли в метеоритах четыре вида сахара
Онищенко дал советы по празднованию Нового года
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по питанию зимой
Палестина призывает мир остановить израильских экстремистов
Последние материалы
Стрелки из Чернозубовки пытались незаконно перейти украинскую границу
Плюсы и минусы проставок для увеличения клиренса автомобиля
Переславский лидер «Единой России» арестован по подозрению в убийстве
Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала выпить за сутки до застолья
Синяя подсветка на телефоне делает сон более крепким
Может ли состояние кишечника влиять на настроение?
Астрономы нашли в метеоритах четыре вида сахара
Онищенко дал советы по празднованию Нового года
Специалисты Роспотребнадзора дали советы по питанию зимой
Палестина призывает мир остановить израильских экстремистов
Популярное
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками

Ирина Гусева, депутат Государственной Думы от фракции "ЕР", выступая во время обсуждения вопроса об освобождении малоимущих россиян от уплаты НДФЛ, заявила, что она с этим категорически не согласна, и сравнила эту категорию граждан страны с заключенными, которых государство "всю жизнь обеспечивает".

Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Фигурное катание
Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию
Россия
Гидрометцентр сделал прогноз погоды на первый месяц наступающего года
Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Василий Амирджанов Мединский кормит культуру с руки и требует лояльности Василий Амирджанов Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала выпить за сутки до застолья
"Туда могут и спайс добавить": эксперт разъяснил опасность снюса
Экс-депутат Рады проклял "бандеровскую власть"
Мат назвали залогом успеха команды сотрудников
Тарасову требуют отстранить от фигурного катания
В Раде посчитали, что переплатили Европе за реверс газа $1,5 млрд
Евреи - арабы: вечные вопросы без ответов
Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина
Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина
"Мальчика на гречке" временно передадут в интернат
Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина
Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина
Reuters: Банк России может лишиться акций Сбербанка
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина
Соловьев - украинцу Гордону: Мошенникам-нацистам лучше помалкивать
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Отец Зеленского рассказал, почему сыну не удается победить Путина
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ