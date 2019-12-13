Британия требует экстрадиции дальнобойщика, связанного с торговлей людь

В Дублине задержан водитель грузовика, в холодильном отделении которого нашли 39 мёртвых тел. Власти Великобритании требуют его экстрадиции.

По мнению британской стороны, 23-летний Имон Харрис был осведомлён о характере своего груза и входит в преступную сеть, занимающуюся торговлей людьми и помощью в нелегальной эмиграции. Таким образом, он виновен в непредумышленном убийстве, считает представляющий Великобританию адвокат.

"Как можно запереть 39 человек на девять часов плавания и не неси ответственности за оставление в опасности?" — спросил он.

Сторона защиты утверждает, что Харрис не имел представления о содержимом контейнера, пока его не открыл, и у него не было причин считать, что там находились люди. Харрисон вёл грузовик до бельгийского порта Зебрюгге, откуда он уже отправился в Эссекс.

Что нашли в грузовике в Эссексе

Тела 39 вьетнамцев, включая двоих несовершеннолетних, извлекли из контейнера в Эссексе. Водитель грузовика, перевозившего этот контейнер, Морис Робинсон, признался в принадлежности к преступной группе, ответственной за торговлю людьми, и подтвердил, что знал о своём грузе.