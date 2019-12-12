Неизвестный дважды нападал на школьниц в Ижевске

Два нападения на школьниц за день совершил житель Ижевска. К счастью, обеим девочкам удалось отбиться от неизвестного.

Ранним утром 11 декабря мужчина схватил за плечо 11-летнюю девочку, направлявшуюся в школу, и потащил за собой, угрожая убийством. Школьница вырвалась из хватки нападавшего и сумела убежать.

Вскоре неизвестный повторил манёвр на другой улице. На сей раз его жертвой стала 14-летняя девочка. Мужчина схватил её за горло, требуя, чтоб школьница не кричала, но ей также удалось вырваться.

Полиция ищет преступника

Сейчас, как сообщает СУ СК по Удмуртии, составлен фоторобот нападавшего, кроме того, он попал на камеру видеонаблюдения. У правоохранительных органов есть всё, что необходимо, чтоб найти и задержать преступника.

Этой осенью мужчина в Приморье затащил девочку-подростка за гаражи, но прохожие отбили школьницу у педофила, напоминает "Правда.Ру".