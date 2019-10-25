Прохожие в Приморье поймали педофила, набросившегося на девочку

В Приморье прохожие спасли девочку от педофила, который напал на неё прямо на улице. Инцидент произошел в городе Артем. Мужчина набросился на девочку, которой не было 14 лет, за гаражами. Мимо дворов проходила группа молодых людей, которая увидела происходящее и повалила педофила на землю.

Молодежь вызвала полицию, которая задержала мужчину. Против него возбудили уголовное дело. В региональном управлении СК России подтвердили, что ранее задержанного уже привлекали к ответственности за преступления сексуального характера. С потерпевшей работают психологи.