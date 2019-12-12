Забрать дочь из перинатального центра заставят судебные приставы

Перинатальный центр "Мать и дитя", где с рождения находилась пятилетняя москвичка, обратился в Федеральную службу судебных приставов, чтобы заставить родителей девочки забрать её.

Пресс-служба центра подчеркнула, что ребёнок давно уже совершенно здоров и не нуждается в лечении в медицинском учреждении. "Мать и дитя" надеется, что благодаря общественному резонансу, возникшему в последние дни вокруг этой ситуации, она разрешится благополучно для ребенка.

Девочка была официально выписана уже в марте этого года, но родители её не забирали. Руководство центра обратилось в суд, который в сентябре вынес решение, обязывающее родителей ребёнка забрать её из центра до 2 декабря, но и этого они не сделали.

"Мать и дитя" сдали в службу судебных приставов исполнительные листы 5 декабря.

Как сообщала ранее "Правда.Ру", эту проблему уже пытались разрешить год назад, но возбуждённое тогда дело было почти немедленно закрыто.