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Ребёнка, оставленного в перинатальном центре, уже пытались спасти

Происшествия » Человеческий фактор

Дело против родителей, оставивших здоровую дочь в перинатальном центре на пять лет, уже пытались возбудить, но быстро закрыли.

Об этом рассказал генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров, занимавший должность старшего помощника председателя СКР. Около года назад внимание к ненормальной ситуации привлекла Елена Альшанская, президент фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Была проведена проверка, а по её результатам возбуждено уголовное дело. Однако буквально за пару дней дело закрыли. Причины этого Комиссарову точно не известны; как предположил бывший следователь, кто-то в прокуратуре предпочёл не создавать конфликтных ситуаций.

"Кроме меня и Елены Альшанской ребенок оказался никому не нужен", — пояснил Комиссаров.

Комиссаров вышел на пенсию в сентябре этого года, после того, как весной ему, как рассказал он изданию "Коммерсант", стали предъявлять претензии к работе.

Елена Альшанская добавила, что тот факт, что пятилетняя девочка находилась в комфортных материальных условиях, мог дезориентировать социальные службы, которые редко обращают внимание на иные факторы.

Темы москва ребенок частная клиника игорь комиссаров перинатальный центр
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