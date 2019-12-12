Мост на Сахалине обрушился под грузовиком с продуктами

В среду, 11 декабря, мост между селом Рыбновском и городом Охой обрушился при проезде грузовиков с продуктами. Один из них упал в реку на лёд.

К счастью, лёд выдержал, и машина не оказалась под водой. Пострадавших при инциденте не было, а автомобиль уже отбуксировали в село.

Пресс-служба областного правительства сообщила, что власти готовы помочь селу с ремонтом моста, а также рассмотреть возможность улучшить транспортную доступность Рыбновска в целом.

"При необходимости помощь будет оказана людям незамедлительно", — говорится в сообщении.

Недавно в Иркутской области тяжёлый лесовоз разрушил мост, проехав по нему вопреки предельному тоннажу, напоминает "Правда.Ру".