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В зоопарке Красноярска от болевого шока умер жираф

Происшествия

 Зоопарк города Красноярска сегодня ночью остался без своего единственного жирафа. 

О неожиданной скоропостижной гибели 17-летнего жирафа сообщил местным СМИ Андрей Горбань, директор зоопарка.

По его словам, ЧП произошло примерно в 2 часа ночи. Сотрудники, делавшие обход территории, увидели, что Байтерек (так звали животное) "сидит в неестественной позе". По-видимому, он подвернул ногу и не сумел встать от боли, — говорит Горбань. — Сразу вызвали зоологов и ветеринаров, но было — увы — поздно. Почти всю ночь они пытались ему помочь. Но спасти жирафа им не удалось".

В семействе жирафов зоопарка "Роев ручей" Байтерек был единственным самцом. Это был молодой, полный сил жираф. Ему недавно исполнилось 17 лет. Вообще эти животные в неволе живут до 30-35.

Директор зоопарка рассказал также, что он сам просмотрел записи камер наблюдения и на них увидел, что у жирафа "поехала нога, он на нее упал и больше не встал".

"Там даже нет перелома, простое растяжение, сильное, правда. Ветеринары сказали, что из-за него наступил болевой шок и все…" — пояснил Горбань.

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