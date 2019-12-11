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Карантин с военной базы "Корпус-Кристи" снят без единого выстрела

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Военно-морская база "Корпус-Кристи" в Техасе снова открыта для входа и выхода. Что послужило причиной ранее объявленного карантина, однако, не сообщается.

База "Корпус-Кристи" была блокирована около часа. Как сообщило руководство базы в своем Facebook, подозреваемый был задержан и ни единого выстрела не было произведено.

"НЕТ оснований считать, что сегодняшний инцидент связан со стрельбой на базе в Пенсаколе", - говорится в сообщении.

Тем не менее до сих пор нет официальной информации о том, что, собственно, случилось. В СМИ появилась информация о стрелке, изолированном у барака №8 на территории базы. Руководство базы не подтверждает эти сообщения, но даже после снятия карантина персоналу рекомендовано не приближаться к бараку №8.

Полиция была вызвана, чтоб отрегулировать движение транспорта после вызванного закрытием ворот затора, но на самой базе представителей органов правопорядка, по официальным данным, нет.

 

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