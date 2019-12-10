40 старейшин, собравшихся на похороны командира отряда самообороны в уезде Файзабад, были похищены приверженцами организации "Талибан"*.
О похищении сообщает местное новостное агентство Pajhwok со ссылкой на главу уезда. Чиновник подчеркнул, что племенные старейшины не были связаны с армией или госструктурами.
Власти прилагают усилия для спасения всех жертв похищения.
На прошлой неделе "Правда.Ру" сообщала о необычайной активности боевиков "Талибана"* у границы с Таджикистаном.
*организация запрещена в РФ
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".