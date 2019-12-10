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40 афганских старейшин похитили талибы с похорон

Происшествия » Теракты

40 старейшин, собравшихся на похороны командира отряда самообороны в уезде Файзабад, были похищены приверженцами организации "Талибан"*.

О похищении сообщает местное новостное агентство Pajhwok со ссылкой на главу уезда. Чиновник подчеркнул, что племенные старейшины не были связаны с армией или госструктурами.

Власти прилагают усилия для спасения всех жертв похищения.

На прошлой неделе "Правда.Ру" сообщала о необычайной активности боевиков "Талибана"* у границы с Таджикистаном.

*организация запрещена в РФ

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