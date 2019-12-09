Петербуржец пел блатные песни после того, как порезал таксиста

Вечером в воскресенье, 8 декабря, нетрезвый пассажир ранил везущего его таксиста ножом. По сообщениям свидетелей, при задержании он громко пел блатные песни.

Инцидент произошёл около 19 часов на улице Заставской. Пьяный петербуржец сперва напал на таксиста с ножом порезал ему руку, а затем разбил окно автомобиля. Только вмешательство полиции смогло его остановить, но, очевидно, не ухудшило настроения.

В тот же день другого питерского таксиста пассажир ранил, отнимая у него телефон, но преступника быстро нашли по горячим следам.

А вот в Москве таксист сам изнасиловал потерявшего бдительность пассажира.