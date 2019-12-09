Таксист изнасиловал уснувшего в салоне авто молодого парня

В Москве 18-летний юноша стал жертвой таксиста, когда возвращался домой после бурной вечеринки в баре.

По сведениям СМИ, некий Алексей Е. проводил время в питейном заведении на Покровском бульваре в ночь на 8 декабря. Известно, что примерно в 5 утра он вызвал такси, чтобы добраться домой. При этом молодой человек заснул в автомобиле

Далее юноша проснулся от того, что таксист начал сдирать с него одежду. После водитель изнасиловал парня, вытолкнул его из автомобиля и покинул место преступления. При этом в машине остались вещи потерпевшего — смартфон, документы и банковские карты.