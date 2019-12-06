В Британии ищут очевидцев ДТП, убившего российского миллиардера

Полиция графства Суррей разыскивает свидетелей произошедшего на прошлой неделе крупного ДТП. Его жертвой стал российский миллиардер Дмитрий Обретецкий.

На своём сайте полицейское управление графства не только призвало всех, кто может сообщить информацию по этому делу, связаться с полицией, но и призвало воздерживаться от домыслов, которые могут запутать следствие.

Происшествие в городе Оксшотт действительно вызвало уже много кривотолков. Случайной жертвой произошедшей 25 ноября аварии с участием трёх автомобилей стал выгуливавший рядом собаку Дмитрий Обретецкий, владелец компании "Magnat Trade Enterprise". Миллиардера успели доставить в больницу, но 30 ноября он скончался от полученных травм. О том, что речь может идти о замаскированном убийстве, в окружении богача заговорили почти сразу.

Дмитрий Обретецкий — уроженец Волгограда, владелец нескольких компаний разного профиля. Последние восемь лет он с семьей переехал в Великобританию на постоянное жительство.