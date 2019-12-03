Девочка с котом в рюкзаке выпала в окно в Новом Уренгое

Девочка выпала из окна девятого этажа вместе с котом в Новом Уренгое, но обошлось без жертв.

Семилетняя девочка ждала прихода мамы, чтоб выйти на прогулку. В ожидании она посадила кота в рюкзак и нацепила его на спину. Когда хозяйка выглянула в открытое окно, чтоб узнать, не идёт ли мать, кот принялся вырываться из рюкзака, и девочка от толчка в спину потеряла равновесие.

К счастью, она приземлилась в большой сугроб, смягчивший падение. Жизням девочки и кота ничто не угрожает, но ребёнка всё же доставили в больницу.

Тем не менее, по факту падения проводится проверка, сообщает СК ЯНАО.