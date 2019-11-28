Пьяная москвичка разбила патрульную машину и избила полицейского

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила о нападении на сотрудника. По данным ведомства, полицейский задержал пьяную жительницу столицы за мелкое хулиганство. Однако девушка не захотела подчиняться сотруднику полиции. Она ударила его по уху, а также разбила стекло патрульной машины.

Собранные материалы против 26-летней москвички были переданы в следственные органы для процессуального решения.