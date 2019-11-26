В Ивановской области задержали преподавателя "Дома детского творчества №3". Согласно предварительной информации, он на протяжении нескольких лет насиловал несовершеннолетних учеников.
В Следственном управлении СК по Ивановской области эту информацию пока официально пока не подтвердили.
Подозреваемый Юрий Белов работал в "Доме детского творчества №3" педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация — вокал. Он был руководителем группы "Алые паруса". В качестве педагога Белов отработал 23 года.
Белов часто возил детей в другие города на фестивали и конкурсы. Коллег отзываются о нем очень положительно. В настоящее время директор "Дома детского творчества №3" отказывается комментировать данную ситуацию.
На сайте учреждения Белов до сих пор указан в перечне педагогов Дома детского творчества.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.