Педагога по вокалу из Иванова подозревают в совращении учеников

В Ивановской области задержали преподавателя "Дома детского творчества №3". Согласно предварительной информации, он на протяжении нескольких лет насиловал несовершеннолетних учеников.

В Следственном управлении СК по Ивановской области эту информацию пока официально пока не подтвердили.

Подозреваемый Юрий Белов работал в "Доме детского творчества №3" педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация — вокал. Он был руководителем группы "Алые паруса". В качестве педагога Белов отработал 23 года.

Белов часто возил детей в другие города на фестивали и конкурсы. Коллег отзываются о нем очень положительно. В настоящее время директор "Дома детского творчества №3" отказывается комментировать данную ситуацию.

На сайте учреждения Белов до сих пор указан в перечне педагогов Дома детского творчества.