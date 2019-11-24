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Источник Правда.Ру

После экстренной посадки скончался пилот рейса Москва - Анапа

Происшествия

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анапу был вынужден совершить экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Командир воздушного судна вышел на связь с диспетчерами ростовского аэропорта и доложил о том, что у второго пилота резко ухудшилось самочувствие. После этого борт совершил экстренную посадку в аэропорту Платов, а второго пилота передали бригаде медиков. Однако спасти его не удалось - он скончался. Причина смерти на данный момент устанавливается.

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