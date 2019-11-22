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Источник Правда.Ру

Следователи раскрыли подробности дела о гибели людей в яме с кипятком

Происшествия

В деле о гибели двоих пензенцев, погибших в машине, провалившейся в яму с кипятком, появились первые официальные выводы.

Об этом рассказала пресс-служба СКР по Пензенской области.

Утором 19 ноября в городе Пензе, на парковке возле торгового центра, расположенного на на Аустрина из-за прорыва на теплотрассе провалился асфальт.  В образовавшуюся на месте обрушения яму, мгновенно заполнившуюся кипятком, провалился автомобиль «Лада Ларгус», в котором находились два человека. Оба они погибли.

Сначала местные СМИ говорили о том, что мужчины сварились заживо в кипятке, но эксперты установили, что смерть наступила «в результате утопления».

На данный момент следователи, как говорится в сообщении пресс-службы, выяснили, что трубопровод, проходящий под асфальтом, с 2016 года является частным: его приватизировал филиал «Мордовский» АО «Т Плюс», а отвечает за участок, на котором произошла трагедия, организация «Т Плюс Теплосеть Пенза». Ее сотрудники должны ремонтировать и обслуживать теплотрассу. Но последнее исследование трубопровода, проложенного почти 60 лет назад, проводилось в прошлом году. В деле есть акт экспертизы, признавшей магистраль соответствующей требованиям безопасности на срок до октября 2020 года.

Сейчас правоохранители проводят повторные экспертизы и изучают документацию и вещественные доказательства.  В том числе видеозапись с уличной камеры наблюдения, на которой видно, что пар из-под асфальта начал появляться минут за 15 до трагедии.

 

Темы пенза трагедия погибли люди яма с кипятком провалилась машина
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