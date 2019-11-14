Пропавший во время учений солдат просил МЧС спасти его

Солдат, который два месяца считался дезертиром, в день исчезновения звонил в МЧС и просил спасти его. Об этом порталу NN. RU рассказала мать срочника.

Евгений Дёмин родился в Кировской области, а службу проходил в танковой гвардейской Кантемировской дивизии под Наро-Фоминском. В сентябре он вместе со своей частью принимал участие в совместных российско-белорусских учениях под Мулино, в Нижегородской области.

В конце сентября в местных социальных сетях появилась информация, что солдат срочной службы Евгений Дёмин ушёл в самоволку; всех, кто знал о его местонахождении, просили вернуть парня в часть для его же блага. Поиски предполагаемого дезеритра ничего не дали.

Но позже мать пропавшего солдата Людмила выяснила, что в день исчезновения он звонил в экстренную службу по номеру 112. Евгений во время звонка сказал, что сам ушёл из части, потому что "хотел умереть"; объяснить, где находится, молодой человек не сумел — к этому моменту он шёл по лесу целый час. Он постоянно жаловался на холод. Оператор посоветовал Дёмину разложить костёр и передал информацию вооруженным силам — только они имеют право проводить поиски на полигоне.

Мать пропавшего солдата утверждает, что он на службу не жаловался, но во время последнего разговора казался тревожным и отстранённым. По её словам, армейские чины не спешат разыскивать Евгения, а вместо этого посоветовали ей самой нанимать детективов.

Сейчас информации о судьбе Евгения Дёмина всё ещё нет а Людмилу подозревают в том, что именно она укрывает сына.

Напомним, в прошлом месяце солдат-срочник Рамль Шамсутдинов расстрелял восемь человек предположительно из-за издевательств и дедовщины.