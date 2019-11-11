Следователи назвали предварительную причину смерти контрактника

Как сообщала сегодня Правда.ру, утром 11 ноября в войсковой части 69647 в Кяхте (Бурятия) нашли тело рядового, служившего в танковом батальоне по контракту.

В военном следственном отделе рассказали, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Трагедию сразу прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

«Комиссия общевойскового объединения Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы», - сообщили в пресс-службе округа.

На данный момент стали известны некоторые детали трагедии. Тело контрактника было обнаружено на кровати в спальном помещении - кубрике для отдыха на четыре человека.

Прибывшая бригада медиков констатировала смерть военнослужащего.

«Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность», - уточнили представители Восточного военного округа.

По данным портала «Ариг Ус online», скончавшемуся солдату было 20 лет. Родом он был из Заиграевского района. В отличие от многих сослуживцев, жилье в Кяхте не снимал, а проживал в казарме.

Фото: ©arigus.tv