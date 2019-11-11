Солдат-контрактник найден мертвым в воинской части в Бурятии

Сегодня, 11 ноября в городе Кяхта в Бурятии, в войсковой части №69647 был обнаружен труп одного из военнослужащих по контракту.

Об этом сообщает телекомпания "Тивиком".

Информацию подтвердили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Кяхтинскому гарнизону. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

"По данному факту проводится проверка. Следов насильственной смерти на теле визуально не обнаружено. назначена судебно-медицинская экспертиза, после которой станет известна причина гибели солдата", — сообщили в пресс-службе военного следственного отдела.

Напомним, за неполный месяц это вторая трагедия в воинской части Забайкалья. Как рассказывала Правда. ру, 25 октября солдат срочной службы расстрелял своих сослуживцев. 8 человек погибли на месте, еще двое до сих пор находятся в критическом состоянии.