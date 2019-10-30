В московской школе произошла стрельба

Пресс-служба главного управления МВД по Москве сообщила об инциденте в одной из школ Войковского района. 29 октября подросток пришёл в учебное заведение с травматическим пистолетом. Затем школьник использовал его по назначению - выстрелил внутри здания. Информации о пострадавших не поступало.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли у подростка оружие, которое, как оказалось, принадлежало его отцу. Отца школьника обвинили в административном нарушении. Сейчас правоохранители проводят проверки по статьям 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса России.