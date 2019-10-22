Норвежские спасатели сообщили, что на борту судна 33 человека. В районе, из которого поступил сигнал SOS, - шторм.
Российское судно у берегов Норвегии подало сигнал бедствия. Как сообщает агентство Reuters, на борту судна, терпящего бедствие, находятся 33 человека.
Указывается, что в районе, откуда поступил сигнал бедствия, наблюдается шторм.
Причиной бедствия стала остановка двигателя. О другие деталях пока не сообщается.
Ранее специалисты службы спасения Норвегии предупреждали, что 22 октября на море ожидается шторм.
Фото: pixabay.com
Читайте также:
Ространснадзор забраковал каждое 7-е пассажирское судно
Морской рейс "Архангельск-Мурманск" закрывается?
Китайские пограничники спасли 45 человек с потерявшего управление на реке Амур российского пассажирского судна
Бородавки и папилломы уже много тысяч лет беспокоят человека. Они упоминались в шекспировских сонетах, их находили на мумиях фараонов. Но люди научились бороться с ними.