Жителю Изобильного выписали штраф за начавшийся из-за курения пожар

Жителю города Изобильный Ставропольского края выписали штраф за пожар, начавшийся из-за неосторожного курения на балконе.

Об этом сообщил официальный представитель регионального управления МЧС Олег Дегтярев, передают "РИА Новости".

На мужчину составили протокол по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Жителю Изобильного предстоит выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.