Безработный россиянин похитил девочку, угрожая ей ножом

В Ленинградской области безработный похитил шестиклассницу, пригрозив ей ножом. В результате инцидента школьница не пострадала. Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Инцидент произошел накануне, 30 сентября, в городе Луга. Безработный житель Иркутской области остановил на одной из улиц города 11-летнюю девочку, которая направлялась в школу. Молодой человек, угрожая ножом, увел ее в лес.

Девочка успела позвонить родителям. "Я позвонила дочке, трубку взял мужчина. По телефону он мне сообщил, что якобы спасает мою дочь от бандитов. Заявил, что те дали ему фотографию и хотели похитить ее сами. Но он успел раньше. Он какой-то неадекватный был. Может, под наркотиками", - сказала мать школьницы, уточняет "Комсомольская правда".

Мужчина удерживал ребенка в лесу до тех пор, пока их не нашли сотрудники полиции. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по статье "Похищение с применением оружия и насилия, в отношении заведомо несовершеннолетнего". Сейчас с ним работают следователи.