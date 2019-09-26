В небе над Москвой едва не столкнулись два пассажирских самолета

Пассажирские самолеты авиакомпаний NordStar и Swiss едва не столкнулись в Московской воздушной зоне.

Об этом, ссылаясь на информированный источник, сообщает агентство городских новостей "Москва".

На публикацию обратили внимание "РИА Новости".

Источник в авиаотрасли сообщил СМИ о том, что воздушные лайнеры допустили "опасное сближение". У направлявшегося из Женевы в Москву лайнера Swiss, согласно предоставленной информации, на подлете к столице России сработали датчики предупреждения столкновения самолетов в воздухе.

Летевший из Швейцарии самолет зафиксировал опасное сближение с судном авиакомпании NordStar, пояснил источник. Судно летело из Москвы в Закинтос, Греция.

Сообщается, что самолеты шли встречным курсом.

Ранее сообщалось, что летевший из Германии в Мексику самолет едва не упал из-за пролитого пилотом на бортовую приборную панель кофе.

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