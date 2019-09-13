Пролитый кофе едва не спровоцировал авиаЧП над Атлантикой

Пилот Airbus A330 пролил кофе на бортовую приборную панель, из-за чего самолету пришлось совершить вынужденную посадку.

Инцидент произошел в феврале текущего года, но известно о нем стало лишь сейчас, сообщает агентство новостей РИА.

После того, как пилот пролил кофе на приборную панель, в кабине повалил дым. Через некоторое время стали плавиться кнопки. Затем отказали сразу несколько приборов и возникли проблемы со связью.

На борту летевшего из немецкого Франкфурта-на-Майне в мексиканский Канкун Airbus A300 находились 326 пассажиров.

В небе над Атлантическим океаном экипаж принял решение развернуться и экстренно приземлиться в Шенноне, Ирландия.

Согласно предоставленной информации, в результате происшествия никто не пострадал.