Пилот Airbus A330 пролил кофе на бортовую приборную панель, из-за чего самолету пришлось совершить вынужденную посадку.
Инцидент произошел в феврале текущего года, но известно о нем стало лишь сейчас, сообщает агентство новостей РИА.
После того, как пилот пролил кофе на приборную панель, в кабине повалил дым. Через некоторое время стали плавиться кнопки. Затем отказали сразу несколько приборов и возникли проблемы со связью.
На борту летевшего из немецкого Франкфурта-на-Майне в мексиканский Канкун Airbus A300 находились 326 пассажиров.
В небе над Атлантическим океаном экипаж принял решение развернуться и экстренно приземлиться в Шенноне, Ирландия.
Согласно предоставленной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
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