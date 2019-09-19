Истребитель ВВС Бельгии потерпел крушение на северо-западе Франции

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Бельгии разбился на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции.

Об инциденте сообщает французский телеканал France-3, передает ТАСС.

Принадлежащий ВВС Бельгии истребитель участвовал в учениях. Сообщается, что оба находившихся на его борту пилота успели катапультироваться.