Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Бельгии разбился на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции.
Об инциденте сообщает французский телеканал France-3, передает ТАСС.
Принадлежащий ВВС Бельгии истребитель участвовал в учениях. Сообщается, что оба находившихся на его борту пилота успели катапультироваться.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.