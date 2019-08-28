На Ударной улице Новосибирска в реконструируемом здании рухнули перекрытия. Общая площадь обрушения - 350 кв. метров.
В МЧС "Интерфаксу" сообщили, что на место прибыли спасатели, под завалами могут находиться 12 человек. Другой источник агентства сказал, что одного рабочего уже спасли, у него множественные травмы.
Здание, которое находится на ремонте, принадлежит филиалу "Сибирской генерирующей компании". Построено оно было еще в 70-х годах.
Источник превью: "Инцидент Новосибирск" (ВКонтакте)
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