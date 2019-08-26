Двух вооруженных сотрудников пограничной службы ФСБ России задержали в Литве в минувшую пятницу, 23 августа.
Как сообщает местный телеканал LNK, российских пограничников задержали поздним вечером в Ниде, на следующий день их передали российской стороне.
По словам заместителя главы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, россияне с пистолетами зашли на территорию Литвы на полкилометра. Они объяснили, что реагировали на нарушение границы и зашли в Литву непреднамеренно. Литовская сторона объяснила произошедшее неопытностью сотрудников ФСБ.
Инцидент произошел после завершения встречи пограничников Литвы и Калининградской области России.
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