Двух вооруженных российских пограничников задержали в Литве

Двух вооруженных сотрудников пограничной службы ФСБ России задержали в Литве в минувшую пятницу, 23 августа.

Как сообщает местный телеканал LNK, российских пограничников задержали поздним вечером в Ниде, на следующий день их передали российской стороне.

По словам заместителя главы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, россияне с пистолетами зашли на территорию Литвы на полкилометра. Они объяснили, что реагировали на нарушение границы и зашли в Литву непреднамеренно. Литовская сторона объяснила произошедшее неопытностью сотрудников ФСБ.

Инцидент произошел после завершения встречи пограничников Литвы и Калининградской области России.