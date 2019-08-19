Трое 12-летних подростков повалили и повредили кресты и плиты 14 надгробий на кладбище города Воткинска.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Удмуртия.
Сообщается, что инцидент произошел вчера, 18 августа, на Южном кладбище Воткинска.
Малолетние хулиганы задержаны, отметили в ведомстве. Двое из них состоят на учете по делам несовершеннолетних. Все трое из неблагополучных семей — родители детьми не занимаются и злоупотребляют алкоголем, пояснили в пресс-службе УМВД по республике Удмуртия.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.