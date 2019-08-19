Подростки повалили 14 надгробных плит и крестов на кладбище в Воткинске

Трое 12-летних подростков повалили и повредили кресты и плиты 14 надгробий на кладбище города Воткинска.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике Удмуртия.

Сообщается, что инцидент произошел вчера, 18 августа, на Южном кладбище Воткинска.

Малолетние хулиганы задержаны, отметили в ведомстве. Двое из них состоят на учете по делам несовершеннолетних. Все трое из неблагополучных семей — родители детьми не занимаются и злоупотребляют алкоголем, пояснили в пресс-службе УМВД по республике Удмуртия.