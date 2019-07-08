Следственный комитет России предъявил обвинения в должностных преступлениях 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарской Республике. Их подозревают в организации преступного сообщества. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Полицейские обвиняются в организации и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения. Следователи считают, что сотрудники республиканского МВД брали взятки организованной группой в особо крупном размере.
В 2017-2018 годах они брали деньги за разрешение незаконной перевозки алкогольных товаров по территории республики. Общая сумма взяток составила не менее 42 миллионов рублей, отмечают в Следственном комитете.
Несколько задержанных уже заключили соглашение о сотрудничестве со следствием. На допросах они дали признательные показания. Сейчас 14 обвиняемых задержаны и находятся под стражей, еще один фигурант уголовного дела состоит в международном розыске.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у экс-начальников банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России обнаружили теневые активы, почти в два раза превышающие накопления полковника МВД Дмитрия Захарченко.
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