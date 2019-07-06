Из НИИ РАН в центре Москвы украли три миллиона рублей

Неизвестный украл три миллиона рублей из сейфа одного из НИИ Российской академии наук (РАН), расположенной в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.



«Россельхозбанк» впервые отреагировал на кражу кассиром 25 млн в Башкирии / Новости от 03.06.2019 17:45

По информации полиции, накануне в одно из отделений обратился старший сотрудник Института металлургии и материаловедения имени Байкова РАН. Мужчина заявил о краже крупной суммы у него из кабинета.

Преступник взломал дверь одного из кабинетов, вскрыл сейф, забрал деньги, которые там находились, и скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России "Кража".