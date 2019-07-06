Австралийский студент, обучавшийся в Пхеньяне, был выдворен из КНДР за шпионаж и враждебные акции против государства.
Как уточняет телеканал NK News со ссылкой на северокорейские СМИ, студента задержали с поличным за "совершение акций подстрекательства в отношении КНДР с использованием интернета". Дальнейшее расследование показало, что он по просьбе анти-северокорейских СМИ передавал им фотографии Пхеньяна, пользуясь удостоверением иностранного студента.
Австралиец "честно признался в шпионских действиях", извинился за них и попросил о помиловании. Правительство Северной Кореи проявило "гуманистическую снисходительность" и выдворило студента из страны.
Напомним, об исчезновении 29-летнего студента, получающего степень магистра корейской литературы в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, стало известно 27 июня.
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