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Власти КНДР выгнали австралийского студента из страны за шпионаж

Происшествия print

Австралийский студент, обучавшийся в Пхеньяне, был выдворен из КНДР за шпионаж и враждебные акции против государства. 


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Как уточняет телеканал NK News со ссылкой на северокорейские СМИ, студента задержали с поличным за "совершение акций подстрекательства в отношении КНДР с использованием интернета". Дальнейшее расследование показало, что он по просьбе анти-северокорейских СМИ передавал им фотографии Пхеньяна, пользуясь удостоверением иностранного студента.

Австралиец "честно признался в шпионских действиях", извинился за них и попросил о помиловании. Правительство Северной Кореи проявило "гуманистическую снисходительность" и выдворило студента из страны. 

Напомним, об исчезновении 29-летнего студента, получающего степень магистра корейской литературы в Университете имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, стало известно 27 июня.

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Темы кндр студент шпионаж австралия
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