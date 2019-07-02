Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности

Очередная морская трагедия произошла в водах РФ - как сообщили в минобороны, 1 июля из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Военное ведомство сообщает, что "команда подлодки самоотверженными действиями ликвидировала очаг возгорания, который возник в ходе проведения биометрических измерений".



15 лет молчания: годовщина гибели подлодки Курск

По данным военных, причина смерти моряков - отравление продуктами горения. СМИ уже сообщили, что речь про суперсовременную и секретную мини-субмарину "Лошарик" - она уже находится в военно-морской базе Североморск.

В свою очередь источники РБК в силовых структурах пояснили, что пожар произошёл на атомной мини-подлодке АС-12, известной как "Лошарик". По данным издания, погиб штатный экипаж подводной системы "Лошарик" (в целом экипаж насчитывает 25 человек).

В свою очередь, источники в Североморске сообщают - повышения радиационного фона не произошло, а значит, реактор "Лошарика" цел. Также пресса отмечает, что военные пока не сообщают причину пожара - говоря лишь, что он возник "в ходе проведения батиметрических измерений". Расследованием причин пожара занимается главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов - он уже находится в Североморске.

Как сообщает телеграм-канал "Темы. Главное", "Лошарик" более прочего известен тем, что используется иностранной пропагандой, как хорошая атомная страшилка для тех, кто отказывается пополнять военный бюджет.

"Можете посмотреть, про эту нашу подлодку американцы пишут примерно раз в два-три месяца, рассказывая о ее потрясающих возможностях. Проблема только в том, что реальные ее возможности практически никому не известны. Предположительно их можно определить так - спасение и эвакуация экипажей других глубоководных аппаратов", "диверсионные операции на глубоководных объектах противника".

Также мини-субмарина может проводить "подготовку инфраструктуры или обслуживание объектов обороны России за пределами территориальных вод" и "контроль за глубоководными аппаратами и инфраструктурой других государств, в первую очередь уважаемых западных партнеров".

Отметим, что это не первая авария на подводных лодках России и СССР. В частности, в соцмедиа публикуется список крупнейших аварии на российских и советских подводных судах с числом погибших от 10 человек.

Декабрь 1952. С-117. 52 погибших

Ноябрь 1956. М-200. 28 погибших

Сентябрь 1957. М-256. 35 погибших

Январь 1961. С-80. 68 погибших

Январь 1962. Б-37. 78 погибших

Сентябрь 1967. "Ленинский комсомол". 39 погибших

Март 1968. К-129. 98 погибших

Апрель 1970. К-8. 52 погибших

Февраль 1972. К-19. 30 погибших

Июнь 1973. Столкновение К-56 с судном "Академик Берг".27 погибших

Октябрь 1981. С-178. 32 погибших

Июнь 1983. К-429. 16 погибших

Июнь 1984. К-131. 13 погибших

Апрель 1989. "Комсомолец". 42 погибших

Август 2000. "Курск". 118 погибших

Ноябрь 2008. "Нерпа". 20 погибших

Впрочем, страшные подводные трагедии случались не только у нас. Так в 1963 году погибла подводная лодка ВМС США «Трешер» - она унесла жизни 129 членов экипажа.

В 2003 году унесла на дно свой экипаж китайская подлодка «Мин 361». В ней поломка привела к резкому снижению кислорода на борту и удушению всех 70 членов экипажа.

Кроме того, в 2017 году утонула аргентинская подлодка «Сан-Хуан» - на ее борту находились 44 человека.

СМИ также сообщают, что "всего с 1955 по 2017 год затонуло 8 атомных субмарин: 4 советских, 2 российских, 2 американских".