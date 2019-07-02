Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности

Происшествия print

Очередная морская трагедия произошла в водах РФ - как сообщили в минобороны, 1 июля из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Военное ведомство сообщает, что "команда подлодки самоотверженными действиями ликвидировала очаг возгорания, который возник в ходе проведения биометрических измерений". 


15 лет молчания: годовщина гибели подлодки Курск

По данным военных, причина смерти моряков - отравление продуктами горения. СМИ уже сообщили, что речь про суперсовременную и секретную мини-субмарину "Лошарик" - она уже находится в военно-морской базе Североморск.

В свою очередь источники РБК в силовых структурах пояснили, что пожар произошёл на атомной мини-подлодке АС-12, известной как "Лошарик". По данным издания, погиб штатный экипаж подводной системы "Лошарик" (в целом экипаж насчитывает 25 человек).

В свою очередь, источники в Североморске сообщают - повышения радиационного фона не произошло, а значит, реактор "Лошарика" цел. Также пресса отмечает, что военные пока не сообщают причину пожара - говоря лишь, что он возник "в ходе проведения батиметрических измерений". Расследованием причин пожара занимается главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов - он уже находится в Североморске.

Как сообщает телеграм-канал "Темы. Главное", "Лошарик" более прочего известен тем, что используется иностранной пропагандой, как хорошая атомная страшилка для тех, кто отказывается пополнять военный бюджет.

"Можете посмотреть, про эту нашу подлодку американцы пишут примерно раз в два-три месяца, рассказывая о ее потрясающих возможностях. Проблема только в том, что реальные ее возможности практически никому не известны. Предположительно их можно определить так - спасение и эвакуация экипажей других глубоководных аппаратов", "диверсионные операции на глубоководных объектах противника".

Также мини-субмарина может проводить "подготовку инфраструктуры или обслуживание объектов обороны России за пределами территориальных вод" и "контроль за глубоководными аппаратами и инфраструктурой других государств, в первую очередь уважаемых западных партнеров".

Отметим, что это не первая авария на подводных лодках России и СССР. В частности, в соцмедиа публикуется список крупнейших аварии на российских и советских подводных судах с числом погибших от 10 человек.

  • Декабрь 1952. С-117. 52 погибших
  • Ноябрь 1956. М-200. 28 погибших
  • Сентябрь 1957. М-256. 35 погибших
  • Январь 1961. С-80. 68 погибших
  • Январь 1962. Б-37. 78 погибших
  • Сентябрь 1967. "Ленинский комсомол". 39 погибших
  • Март 1968. К-129.  98 погибших
  • Апрель 1970. К-8. 52 погибших
  • Февраль 1972. К-19. 30 погибших
  • Июнь 1973. Столкновение К-56 с судном "Академик Берг".27 погибших
  • Октябрь 1981. С-178. 32 погибших
  • Июнь 1983. К-429. 16 погибших
  • Июнь 1984. К-131. 13 погибших
  • Апрель 1989. "Комсомолец". 42 погибших
  • Август 2000. "Курск". 118 погибших
  • Ноябрь 2008. "Нерпа". 20 погибших

Впрочем, страшные подводные трагедии случались не только у нас. Так в 1963 году погибла подводная лодка ВМС США «Трешер» - она унесла жизни 129 членов экипажа.

В 2003 году унесла на дно свой экипаж китайская подлодка «Мин 361». В ней поломка привела к резкому снижению кислорода на борту и удушению всех 70 членов экипажа.

Кроме того, в 2017 году утонула аргентинская подлодка «Сан-Хуан» - на ее борту находились 44 человека.

СМИ также сообщают, что "всего с 1955 по 2017 год затонуло 8 атомных субмарин: 4 советских, 2 российских, 2 американских".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы моряки лошарик апл курск северный флот ядерный реактор подводная лодка спасательная операция атомная подводная лодка
Обсудить
Актуальная аналитика
Цветы и растения
Лучшие растения для привлечения пчел
Авто
Правительство рассмотрит либерализацию ОСАГО
Кошелек
В Национальной мясной ассоциации опровергли повышение цен на мясо
Новости Все >
Басманный тупик сражается за право жить не под стук колёс
Гибель подводников на "Лошарике": причины и подробности
Дзюба готов к матчу за Суперкубок России против "Локомотива"
Источник в силовых ведомствах рассказал о гибели 14 моряков
Два крупных хабаровских чиновника уволились после критики губернатора
Число долгостроев в Севастополе с 2014 года снизилось втрое﻿﻿
Кокорин проходит курс реабилитации в одной из клиник Москвы
Астрономы из США обнаружили звезду, необъяснимо меняющую свою яркость
В США номер экстренной помощи 911 оказался недоступен из-за сбоя
Новый участок трассы "Москва — Санкт-Петербург" открывают в Подмосковье﻿
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Подъем по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека

Ученые из Испании после многолетних исследований заявили, что в случае, если человек не способен без передышки подняться на четыре лестничных пролета - он страдает сердечными заболеваниями.

Подъем по лестнице может стать индикатором проблем с сердцем у человека
Чем полезен иван-чай
Здоровье и профилактика
Чем полезен иван-чай
Здоровье и профилактика
Симптомы нехватки магния в организме
Теннис. Новости
На вечеринке теннисистки Левашовой умер 17-летний спортсмен
Новости Украины
Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"

России нет смысла всерьез рассматривать заявление главы офиса президента Украины о том, что русский язык мог бы получить статус регионального в Донбассе.

Политолог: команда Зеленского проявляет "политическую шизофрению"
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Новости Грузии
Грузинская джазовая певица отказалась выступать в России
Путешествия
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Политика. Новости и аналитика
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Азия
The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию

На публике ее не видели с февраля текущего года, напоминает таблоид Великобритании.

The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию
Власти хотят контролировать все траты россиян
Деньги
Власти хотят контролировать все траты россиян
Власть
В Госдуме раскритиковали идею МЭР о контроле доходов и расходов россиян
Политика. Новости и аналитика
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Любовь Степушова 10 государств ЕС обвинили Германию и Францию в отсутствии демократии Любовь Степушова Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 12 Владимир Губарев Рустем Сафронов США репрессивны в отношении половой морали Рустем Сафронов
Комментарии
"ЕР" клеила свой логотип на собранную жителями гумпомощь для Иркутска
Американский журналист призвал туристов ездить в Грузию "назло Путину"
Кравчук предложил отказаться от Минских договоренностей
14 российских моряков погибли на глубоководном аппарате
Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину
Минсельхоз: Индия полностью отказалась от российской продукции
"Яблоко" пригласило Памфилову лично оценить обстановку в Петербурге
Шерин: у людей специально вырабатывают недоверие к выборам
Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам
Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину
Либеральный мир не нашел убедительного ответа Путину
Пострадавшие от наводнения в Тулуне пожаловались на равнодушие людей
Как и почему растут чиновничьи аппараты
РФ обязали выплатить 100 тысяч евро за нарушение прав россиян на акциях
Присутствие "Сметливого" заставило НАТО изменить ход маневров
Путин стоял под гимн Украины в Минске
Академик РАН: противников вакцинации необходимо жестко наказывать
Кравчук предложил отказаться от Минских договоренностей
Гибель Грузии: уроки для современной России
Академик РАН: противников вакцинации необходимо жестко наказывать
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ