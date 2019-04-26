Пассажир попытался покинуть летящий самолет через аварийный выход

Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, следовавшего из Лондона в Пизу, попытался покинуть воздушное судно через аварийный выход на высоте девяти тысяч километров.
Как сообщает издание The Sun, мужчина вел себя достаточно нервно, чем привлек внимание других пассажиров рейса. "Он выглядел нервно и был одет в плотное пальто. Он пробыл в туалете около минуты", - приводит издание слова одного из очевидцев.
Покинув туалет, мужчина подошел к двери аварийного выхода и попытался ее открыть. На него закричала стюардесса, а некоторые пассажиры начали плакать от страха. Затем несколько мужчин схватили дебошира, силой усадили в кресло, где и удерживали его до самого приземления в Пизе. Затем мужчину передали в руки полиции.
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