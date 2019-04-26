Пассажир попытался покинуть летящий самолет через аварийный выход

Пассажир самолета авиакомпании EasyJet, следовавшего из Лондона в Пизу, попытался покинуть воздушное судно через аварийный выход на высоте девяти тысяч километров.



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Как сообщает издание The Sun, мужчина вел себя достаточно нервно, чем привлек внимание других пассажиров рейса. "Он выглядел нервно и был одет в плотное пальто. Он пробыл в туалете около минуты", - приводит издание слова одного из очевидцев.

Покинув туалет, мужчина подошел к двери аварийного выхода и попытался ее открыть. На него закричала стюардесса, а некоторые пассажиры начали плакать от страха. Затем несколько мужчин схватили дебошира, силой усадили в кресло, где и удерживали его до самого приземления в Пизе. Затем мужчину передали в руки полиции.