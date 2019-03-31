Лишенный прав таксист сбил инспектора ДПС в Москве

Как сообщили в соцсетях и чатах таксистов и подтвердили правоохранители, в ночь на 31 марта лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы.



Таксист сбил сотрудника ДПС ГИБДД в Москве

В чатах таксистов пишут, что "сбил лишённый прав бородач, говорят — обкуренный, сотрудник в тяжёлом состоянии, но жив". Кроме того, в Телеграме рассказали, что "на Пресне сегодня, на Тестовской, в районе 3-х ночи оформлявшего ДТП сотрудника сбил выходец из СКФО. Он был лишен прав в 2017 году, но работал в такси с тремя агрегаторами".

"В чатах сотрудников полиции пишут то, что мы вынесли в начало поста — и вспоминают, как "неистово прессовали таксистов" после вот таких происшествий (это не первый раз, когда таксисты давят или убивают гаишников на дорогах)",- пишет автор паблика "Медиатехнолог".

"Конец теперь нам из-за этих дибилов которых набирают в такси — так аукнется, что рейды не когда не закончатся, будем под постоянным прессом", пишут таксисты, обсуждая — "тут не одни таксисты виноваты — есть целая система факторов, и миграционная политика, и действия агрегаторов, и хитрые парки, и цены, и переутомление и вообще наше родное государство…"

Отметим, что в Москве продлен рейд "Такси" и неофициальный рейд "Мигрант" в Москве — сотрудники полиции ловят нелегалов, должников, находящихся в розыске.

По информации, активно публикуемой в чатах таксистов, "рейд "Такси" в Москве, проводимый ГИБДД совместно с МАДИ, ФССП и главным управлением МВД по вопросам миграции продлен на неопределенное время".

Таксисты пишут, ссылаясь на свои данные, что за время проведения рейда якобы выявлено "более 300 водителей, осуществлявшиx перевозки с нарушениями, дела переданы в суды Москвы". Кроме того, найдены за рулем более 160 должников (на штрафстоянки отправлены около 90 автомобилей), более 20 запрещенныx предметов, оружие, наркотические вещества". Также якобы решается вопрос о возбуждении 4 уголовныx дел по факту использования поддельныx документов и выявлено около 30 водителей-мигрантов, наxодящиxся в Росии нелегально — они будут депортированы.

Добавим, что ранее соцсети обсуждали, как "Единая Россия" хочет проверять лицензии у водителей, перевозящих пассажиров.

"Уже представляю как это будет: орущие бабушки, крепкие парни из пригородов, "СтопХам" на минималках. Правовой аспект подобных "народных проверок", конечно, никого не интересует. Жду потрясающих видео о профилактических беседах активистов с водилами-нелегалами из дальних стран",- отмечает паблик "Беспощадный таксист".

Фото взято из чата "Московский профсоюз таксистов".