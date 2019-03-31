Лишенный прав таксист сбил инспектора ДПС в Москве

Как сообщили в соцсетях и чатах таксистов и подтвердили правоохранители, в ночь на 31 марта лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы.
В чатах таксистов пишут, что "сбил лишённый прав бородач, говорят — обкуренный, сотрудник в тяжёлом состоянии, но жив". Кроме того, в Телеграме рассказали, что "на Пресне сегодня, на Тестовской, в районе 3-х ночи оформлявшего ДТП сотрудника сбил выходец из СКФО. Он был лишен прав в 2017 году, но работал в такси с тремя агрегаторами".
"В чатах сотрудников полиции пишут то, что мы вынесли в начало поста — и вспоминают, как "неистово прессовали таксистов" после вот таких происшествий (это не первый раз, когда таксисты давят или убивают гаишников на дорогах)",- пишет автор паблика "Медиатехнолог".
"Конец теперь нам из-за этих дибилов которых набирают в такси — так аукнется, что рейды не когда не закончатся, будем под постоянным прессом", пишут таксисты, обсуждая — "тут не одни таксисты виноваты — есть целая система факторов, и миграционная политика, и действия агрегаторов, и хитрые парки, и цены, и переутомление и вообще наше родное государство…"
Отметим, что в Москве продлен рейд "Такси" и неофициальный рейд "Мигрант" в Москве — сотрудники полиции ловят нелегалов, должников, находящихся в розыске.
По информации, активно публикуемой в чатах таксистов, "рейд "Такси" в Москве, проводимый ГИБДД совместно с МАДИ, ФССП и главным управлением МВД по вопросам миграции продлен на неопределенное время".
Таксисты пишут, ссылаясь на свои данные, что за время проведения рейда якобы выявлено "более 300 водителей, осуществлявшиx перевозки с нарушениями, дела переданы в суды Москвы". Кроме того, найдены за рулем более 160 должников (на штрафстоянки отправлены около 90 автомобилей), более 20 запрещенныx предметов, оружие, наркотические вещества". Также якобы решается вопрос о возбуждении 4 уголовныx дел по факту использования поддельныx документов и выявлено около 30 водителей-мигрантов, наxодящиxся в Росии нелегально — они будут депортированы.
Добавим, что ранее соцсети обсуждали, как "Единая Россия" хочет проверять лицензии у водителей, перевозящих пассажиров.
"Уже представляю как это будет: орущие бабушки, крепкие парни из пригородов, "СтопХам" на минималках. Правовой аспект подобных "народных проверок", конечно, никого не интересует. Жду потрясающих видео о профилактических беседах активистов с водилами-нелегалами из дальних стран",- отмечает паблик "Беспощадный таксист".
Фото взято из чата "Московский профсоюз таксистов".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Мы пока еще не почувствовали результатов пенсионной реформы в полной мере. Что будет, когда это произойдет? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без катастрофических последствий для себя, считает эксперт "Правды.Ру".
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Что представляет собой оппозиция действующей власти Венесуэлы, рассказывает обозреватель "Правды.Ру", побывавший в этой стране.