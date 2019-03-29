Виновник смертельного ДТП пришел в полицию по требованию Кадырова

Водитель внедорожника Mercedes-Benz Gelandewagen, устроивший ДТП с двумя жертвами на Можайском шоссе Москвы, явился в полицию. 29-летний Муслим Джамбеков сдался правоохранительным органам 29 марта. Свое бегство с места трагедии он объяснил шоковым состоянием.

Внедорожник на высокой скорости врезался в "Ниву" в ночь на 25 марта. Находившиеся в ней 14-летняя девочка и ее мать погибли, а сидевший за рулем 38-летний отец оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Правоохранительные органы установили личность виновника аварии и объявили его в розыск.

28 марта Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале потребовал от Джамбекова сдаться.

"Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род", — написал Кадыров.

Также Глава Чечни пригрозил Джамбекову найти его "если даже не будут искать правоохранительные органы".

На следующий день мужчина разместил в интернете свое видеообращение и выполнил требование Кадырова.

"После обращения Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича я понял, что так дальше не может продолжаться. И сегодня я явился с повинной. Извиняюсь перед ним, что до него дошло это все", — сказал Муслим Джамбеков.

Источник фото: кадр из видеообращения Муслима Джамбекова

Ранее "Правда.Ру" сообщала о предложении Рамзана Кадырова в качестве наказания для коррупционеров конфисковывать их имущество.

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