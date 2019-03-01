На озеро Эри в Канаде обрушилось "ледяное цунами"

Ураганный ветер (31 метр в секунду), поднявшийся над озером Эри (Канада), выбросил на набережную небольшого городка обломки льда, которые окрестили "ледяным цунами".
Как рассказывает Poplawok.ru, буквально за 15 минут на берегу и прибрежных улицах выросли ледяные торосы высотой от двух до 12 метров.
Лед поломал столбы электрических сетей, деревья и раздавил несколько автомобилей. Люди не пострадали. На улицах стало не проехать.
Нечто похожее на побережье озера Эри и реки Ниагара происходит каждый год. Хотя до сих пор льдом город ни разу не заваливало.
Между тем, сезон сильных ветров в районе Великих озер еще не закончился. Спасатели ожидают ветры, скорость которых может доходить до 120 километров в час.
Горожане, как это обычно бывает в минуты страшных бедствий, проявляют не страх, а любопытство к чудесам природы. Они снимают ледяные горы на телефоны и делятся своими впечатлениями в социальных сетях.
Фото: twitter.com/ONwxchaser
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