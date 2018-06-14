Культурная столица "наградила" петербуржца бутылкой по голове

В культурной столице и отдыхают соответственно. Мужчина выбрал в качестве досуга прогулку по проспекту Маршака. Но именно этот выход стал роковым для прохожего.
Кто-то то ли в знак протеста против распития алкоголя, то ли по другой причине выкинул из окна бутылку с шампанским. Она приземлилась на голову мирно прогуливающегося мужчины.
Итог: открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга тяжелой степени, с вдавленным переломом теменной кости слева. Об этом пишет издание Nation News.
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу. Теперь ему предстоит длительное лечение.
Правоохранительные органы уже начали проверку. Сотрудники побывали на месте происшествия, нашли ту самую злополучную бутылку объем 0,75 л и сняли с нее отпечатки пальцев. Теперь петербуржца, эпатажно выкидывающего спиртное из окон, найдут. Какое наказание ему грозит, пока неизвестно.
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
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Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.