В бассейне небольшого городка Ленинградской области обрушился потолок

По меньшей мере двое детей пострадали в четверг во время обрушения потолка в бассейне города Шлиссельбург Ленинградской области. Фрагменты кирпичей и прочие обломки полетели прямиком в бассейн, где в этот момент плавали люди. По предварительным данным, среди пострадавших двое детей — мальчик и девочка восьми лет.

У мальчика медики диагностировали рану теменной области и сотрясение головного мозга. Девочка еще проходит обследование, о ее возможных травмах пока ничего неизвестно.

По доступной информации, произошло обрушение части второго перекрытия потолка. На месте происшествия работают правоохранительные органы и представители экстренных служб. Также ожидается приезд представителей администрации Шлиссельбурга.

Такой информацией поделилась пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по региону.

Шлиссельбург — город в Кировском районе Ленинградской области с населением в 15 тысяч человек. Основан на острове Ореховый в 1323 году как деревянная крепость. Статус города получил в 1720 году.