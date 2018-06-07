В бассейне небольшого городка Ленинградской области обрушился потолок

По меньшей мере двое детей пострадали в четверг во время обрушения потолка в бассейне города Шлиссельбург Ленинградской области. Фрагменты кирпичей и прочие обломки полетели прямиком в бассейн, где в этот момент плавали люди. По предварительным данным, среди пострадавших двое детей — мальчик и девочка восьми лет.
У мальчика медики диагностировали рану теменной области и сотрясение головного мозга. Девочка еще проходит обследование, о ее возможных травмах пока ничего неизвестно.
По доступной информации, произошло обрушение части второго перекрытия потолка. На месте происшествия работают правоохранительные органы и представители экстренных служб. Также ожидается приезд представителей администрации Шлиссельбурга.
Такой информацией поделилась пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по региону.
Шлиссельбург — город в Кировском районе Ленинградской области с населением в 15 тысяч человек. Основан на острове Ореховый в 1323 году как деревянная крепость. Статус города получил в 1720 году.
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