ЧП в Нижневартовске: малыши на утреннике спели песню про "дядю Вову"

Детский праздник в детском саду № 68 в Нижневартовске закончился скандалом. Родителям не понравилась песня, которую подобрали воспитатели для дошколят. Малыши на утреннике исполнили «Дядя Вова, мы с тобой».
Эта композиция появилась в прошлом году. Депутат Госдумы Анны Кувыско записала клип с ребятами из волгоградской кадетской школы, которые исполнили песню. Видеоряд сопровождался кадрами с президентом Владимиром Путиным. Именно это произведение воспитатели детсада № 68 посчитали нужным дать исполнить ребятам на празднике.
Фрагмент с выступлением детей выложила в Интернет одна из мам дошколят.
"Я бы не отправила своего ребенка и сама бы не пошла в последний бой ни за «дядю Вову», ни за любого другого дядю у власти. Слова песни можно интерпретировать и как призыв к суициду, и как отождествление Путина с родиной, что вообще-то противоречит хотя бы номинальной демократии в нашей стране". Так она прокомментировала ситуацию изданию «Сибирь.Реалии».
Мама одной из воспитанниц отметила, что дети абсолютно не понимают, о чем поют. Дочь женщины после выступления напевала вместо "гегемон" "бегемот достал".
Детский омбудсмен региона Татьяна Моховикова обещала разобраться в случившемся и посетить детский сад № 68 в Нижневартовске.
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