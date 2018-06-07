ЧП в Нижневартовске: малыши на утреннике спели песню про "дядю Вову"

Детский праздник в детском саду № 68 в Нижневартовске закончился скандалом. Родителям не понравилась песня, которую подобрали воспитатели для дошколят. Малыши на утреннике исполнили «Дядя Вова, мы с тобой».

Эта композиция появилась в прошлом году. Депутат Госдумы Анны Кувыско записала клип с ребятами из волгоградской кадетской школы, которые исполнили песню. Видеоряд сопровождался кадрами с президентом Владимиром Путиным. Именно это произведение воспитатели детсада № 68 посчитали нужным дать исполнить ребятам на празднике.

Фрагмент с выступлением детей выложила в Интернет одна из мам дошколят.

"Я бы не отправила своего ребенка и сама бы не пошла в последний бой ни за «дядю Вову», ни за любого другого дядю у власти. Слова песни можно интерпретировать и как призыв к суициду, и как отождествление Путина с родиной, что вообще-то противоречит хотя бы номинальной демократии в нашей стране". Так она прокомментировала ситуацию изданию «Сибирь.Реалии».

Мама одной из воспитанниц отметила, что дети абсолютно не понимают, о чем поют. Дочь женщины после выступления напевала вместо "гегемон" "бегемот достал".

Детский омбудсмен региона Татьяна Моховикова обещала разобраться в случившемся и посетить детский сад № 68 в Нижневартовске.