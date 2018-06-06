Гастарбайтер соблазнил провинциальную школьницу обещанием гарема

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Как сообщают саратовские средства массовой информации, ровно год назад в Саратов на заработки приехал уроженец Таджикистана. Мужчина смог устроился на работу в местное кафе. Спустя какое-то время между 32-летним таджиком и 13-летней дочерью владелицы кафе завязались романтические отношения. Через некоторое время дело дошло до интима.

Отмечается, что таджик завладел доверием шестиклассницы, обещая жениться на ней. По его словам, в Таджикистане он оставил двух своих жен. Саратовской школьнице же он предложил стать его третьей супругой. По его словам, "самой любимой".

По версии саратовских следователей, мужчина и девочка неоднократно вступали в интимную связь в период с сентября 2017 года по февраль 2018. Чаще всего половой акт происходил в машине. Спустя какое-то время о происходящем стало известно матери девочки. Женщина приняла решение обратиться в полицию.

Следствие объявило о заведении уголовного дела о половом сношении с малолетней и развратных действиях — часть 3 статьи 134 УК РФ и часть 2 статьи 135 УК РФ соответственно. Как выяснили в органах правопорядка, у любвеобильного таджика также оказались проблемы с регистрацией. Мужчину поместили под стражу.

Уроженцу Таджикистана грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.

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