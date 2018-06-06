Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Гастарбайтер соблазнил провинциальную школьницу обещанием гарема

Происшествия

 

Гастарбайтер соблазнил провинциальную школьницу обещанием гарема. 387769.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Как сообщают саратовские средства массовой информации, ровно год назад в Саратов на заработки приехал уроженец Таджикистана. Мужчина смог устроился на работу в местное кафе. Спустя какое-то время между 32-летним таджиком и 13-летней дочерью владелицы кафе завязались романтические отношения. Через некоторое время дело дошло до интима.

Отмечается, что таджик завладел доверием шестиклассницы, обещая жениться на ней. По его словам, в Таджикистане он оставил двух своих жен. Саратовской школьнице же он предложил стать его третьей супругой. По его словам, "самой любимой".

По версии саратовских следователей, мужчина и девочка неоднократно вступали в интимную связь в период с сентября 2017 года по февраль 2018. Чаще всего половой акт происходил в машине. Спустя какое-то время о происходящем стало известно матери девочки. Женщина приняла решение обратиться в полицию.

Следствие объявило о заведении уголовного дела о половом сношении с малолетней и развратных действиях — часть 3 статьи 134 УК РФ и часть 2 статьи 135 УК РФ соответственно. Как выяснили в органах правопорядка, у любвеобильного таджика также оказались проблемы с регистрацией. Мужчину поместили под стражу.

Уроженцу Таджикистана грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет.

Медики: знание всего одной песни может спасти жизнь Медики: знание всего одной песни может спасти жизнь
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

Почти 1000 нелегалов задержали в Москве
Темы секс полиция следствие Таджикистан гастарбайтер
Обсудить
Актуальная аналитика
Законодательство
Анонимайзеры в России вне закона
Формула небес
Астролог: рожденные 06.06 революционны
Точка зрения
Шаг Асада - предупреждение Грузии
Читательский топ
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Впервые в СБ ООН: США не смогли набрать ни одного голоса для своей резолюции
Эксперты объяснили, какое пиво нельзя даже нюхать
Путин честно рассказал о Навальном, троне царя и отдаче Крыма
Новости Все >
Власти ДНР назвали честную цифру потерь в Донбассе
Должница-грубиянка "накричала" себе срок в колонии
Раскрыты шокирующие подробности покупки поста в руководстве МВД
Гастарбайтер соблазнил провинциальную школьницу обещанием гарема
От каких бед спасет авокадо
"Роза Хутор": "Лучше гор могут быть только горы"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко

Украинские политики не исключают, что президент страны  Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Общество
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Мир
Впервые в СБ ООН: США не смогли набрать ни одного голоса для своей резолюции
Экономика
Эксперты объяснили, какое пиво нельзя даже нюхать
Украина
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко

Украинские политики не исключают, что президент страны  Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Общество
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Мир
ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"

Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Происшествия
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Экономика
Латвийский рыбный рынок умирает без России
Общество
Ростовские казаки пообещали не забивать геев нагайками
Сергей Лебедев Анонимайзеры в России вне закона Сергей Лебедев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 06.06 революционны Соломон Соловьев Любовь Степушова Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу Любовь Степушова
Комментарии
Гастарбайтер соблазнил провинциальную школьницу обещанием гарема
Актер Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
Актер Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
Анонимайзеры в России вне закона
Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены
Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены
Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены
Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены
Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены
Шаг Асада - предупреждение Грузии
Актер Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
Интервью Путина: самые скандальные вопросы и жесткие ответы
Бензин по 60-70 рублей: правительство не может остановить цены
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
Интервью Путина: самые скандальные вопросы и жесткие ответы
Без паники: что такое "блокировка VPN" и как с этим жить
Интервью Путина: самые скандальные вопросы и жесткие ответы
Гастарбайтер соблазнил провинциальную школьницу обещанием гарема
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти

За прошедший год редакция газеты The Washington Post полностью игнорировала участие США в операции по осаде Йемена. В тех бомбардировках и в результате последующего массового голода погибло более 15 тысяч мирных жителей и около миллиона человек заболело холерой

Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
Как Италия смертельно отравит еврозону
Евросоюз
Как Италия смертельно отравит еврозону
Журналистам на Украине выдали черные метки
Украина
Журналистам на Украине выдали черные метки
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Евросоюз
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Южная Америка
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Мир
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
Бывший СССР
Преемник во многих лицах: кого Назарбаев готовит себе на смену
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался