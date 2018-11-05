Белорус отрезал себе палец и бросил им в консультанта из-за отказа в кредите

Кредиты и займы часто называют "иглой людей 21 века". Порой, стоит признать, деньги нужны, как воздух. В такую ситуацию недавно, по-видимому, попал и житель Белоруссии.

40-летний житель Минска пришел в салон сотовой связи чтобы купить новенький смартфон. Наличных у него с собой не было — он хотел оформить кредит на покупку. В магазине мужчине, однако, отказали в кредите.

Белоруса отказ очень сильно разозлил и расстроил. Он пошел в ближайший магазин, купил там кухонный нож, и, отрезав себе фалангу пальца, вернулся в салон сотовой связи. Затем, недолго думая, он бросил своим окровавленным отрубленным пальцем в девушку-консультанта.

Отмечается, что разгневанный белорус недавно освободился из мест лишения свободы. В момент инцидента он находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Заинтересовавшимся историей сотрудникам полиции мужчина заявил, что таким изощренным способом решил отомстить девушке-консультанту.

Та, скорее всего, такого клиента запомнит надолго.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом любопытном случае, связанном с кредитованием, произошедшем в Белоруссии. Так, мужчина, крупно задолжав банкам, решил не платить и сбежал жить в лес. Его нашли лишь спустя несколько лет.

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