Белорус отрезал себе палец и бросил им в консультанта из-за отказа в кредите

Кредиты и займы часто называют "иглой людей 21 века". Порой, стоит признать, деньги нужны, как воздух. В такую ситуацию недавно, по-видимому, попал и житель Белоруссии.
40-летний житель Минска пришел в салон сотовой связи чтобы купить новенький смартфон. Наличных у него с собой не было — он хотел оформить кредит на покупку. В магазине мужчине, однако, отказали в кредите.
Белоруса отказ очень сильно разозлил и расстроил. Он пошел в ближайший магазин, купил там кухонный нож, и, отрезав себе фалангу пальца, вернулся в салон сотовой связи. Затем, недолго думая, он бросил своим окровавленным отрубленным пальцем в девушку-консультанта.
Отмечается, что разгневанный белорус недавно освободился из мест лишения свободы. В момент инцидента он находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Заинтересовавшимся историей сотрудникам полиции мужчина заявил, что таким изощренным способом решил отомстить девушке-консультанту.
Та, скорее всего, такого клиента запомнит надолго.
Ранее "Правда.Ру" писала о другом любопытном случае, связанном с кредитованием, произошедшем в Белоруссии. Так, мужчина, крупно задолжав банкам, решил не платить и сбежал жить в лес. Его нашли лишь спустя несколько лет.
Читайте также:
Что нужно знать, когда берешь кредит?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Уже девять епархий УПЦ заявили о своей верности каноническому обшению с РПЦ. Они не испугались ультиматума Константинополя и давления украинских властей.
В Германии обсуждают, кто будет преемником Ангелы Меркель. В декабре мы узнаем имя человека, который может изменить Европу и отношения с Россией.
Бывший президент Франции Николя Сакрози считает, что из санкций Россия отдаляется от Европы и сближается с Китаем. По его мнению, необходимо предотвратить такое развитие событий.
Cоветник президента Турции по внешней политике Исмаил Сафи рассказал "Правде.Ру" о том, как и почему Европа и США не поддержали Турцию, о самом большом достижении четырехстороннего саммита в Стамбуле и о том, что может ускорить окончание войны в Сирии.