Стали известны подробности пожара на складе под Новосибирском. Видео

В Новосибирской области озвученные подробности пожара на обувном складе, в котором погибли 10 человек. Сейчас известно, что среди погибших — семь китайцев, два киргиза и один россиянин.



Опубликовано видео пожара в обувном цехе Новосибирска

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Пожару же из-за особенностей строения был присвоен повышенный ранг сложности. На складе произошло сильное задымление — горящие материалы для производства обуви начали выделять токсичный дым.

Работу пожарных осложняла морозная погода — утром в поселке температура воздуха опустилась до -35 градусов. Тела погибших были обнаружены при разборе завалов. Несмотря на то, что пожарные сообщили о ликвидации возгорания, столб дыма до сих пор тянется от пепелища к небу.

Как выяснилось позже, погибшие пытались сами погасить пламя, однако не успели. Все 10 человек задохнулись угарным газом. Сначала причиной ЧП называли неосторожное обращение с огнем. Затем областная прокуратура заявила, что возгорание могло произойти из-за замыкания электропроводки. Ведомство намерено выяснить, как владельцы склада соблюдали миграционное законодательство.

Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту случившегося на складе под Новосибирском. В деле фигурирует статья "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц". В ведомстве уточнили, что число жертв может увеличиться и пока считается предварительным.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Новосибирской области в Искитимском районе десять граждан КНР погибли в пожаре. Возгорание произошло в крупном производственном цеху, его площадь составила две тысячи квадратных метров.