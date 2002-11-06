Биолокация и аномальные зоны

Земля — источник сил глубокий

И свойств таинственных запас

Из почвы нас пронзают токи

Неотличимые на глаз.

"Фауст", Гёте

Что такое биолокация

Биолокацией, или радиоэстезией, называются достаточно простые методы обнаружения и исследования различных предметов, излучений и феноменов посредством использования скрытых возможностей человека и нехитрого индикатора — так называемой биолокационной рамки, прута или маятника.

Наблюдения за поведением этих приборов в процессе симбиоза человек — среда — индикатор помогают определить местонахождение людей, вещей, полезных ископаемых, наличие различных видов излучения, с их помощью можно получать однозначные (да или нет) ответы на интересующие вопросы, биолокация также используется при диагностике состояния здоровья. С помощью биолокационного метода исследования можно отыскивать различные предметы, природные образования, людей и тому подобное не только непосредственно на местности, но и по карте, а диагностирования человека производить по его фотографии. Термин биолокация образован от "bio" - жизнь, и латинского "loco" - место, и обозначает способность животных и человека определять "локализацию", т.е. местонахождение определенных объектов поиска (направление на них и расстояние или глубину).

По современным оценкам, биолокация как искусство зародилась более четырёх тысяч лет назад, но скрытые (подсознательные) возможности человека, такие как сверхчувственное восприятие, помогали нашим первобытным предкам отлично ориентироваться на местности, облегчали поиски пищи и т. п. В то далёкое время эти явления были проявлениями практически безошибочного животного инстинкта, который был постепенно утрачен с "очеловечиванием", но сохранился в нашем подсознании. В древности пользовались индикаторными устройствами в виде ореховой лозы, а биолокация именовалась лозоходством. В основном лозу использовали для поиска глубинных залежей воды и драгоценных металлов. В руках лозоходца ореховая лоза должна отклониться вниз или вверх прямо над предполагаемым скоплением воды. Стоит отметить, что этот способ с успехом используется при поисках мест для рытья колодцев и по сей день.

Биолокационные рамки

На данный момент наиболее популярными являются "Г-образные" рамки, сделанные из проволоки диаметром 1 — 3 мм (чем тоньше, тем чувствительнее), с ручкой 12-15 см и плечом около 15 — 25 см. Как выяснилось в результате исследований, материал проволоки (сталь, медь, алюминий и др.) особой роли не играет и каждый оператор биолокации выбирает тот, с которым ему приятнее работать.

Существует гипотеза о том, что на индикатор воздействует некое излучение, называемое теллурическим. Оно же, по мнению некоторых ученых, является виновником появления так называемых геопатогенных зон — мест, которые оказывают на психику человека и его общее физическое состояние негативное влияние (на некоторых животных, например на кошек, такие зоны, возможно, производят обратный эффект, что в основном сказывается на их поведении). При длительном нахождении в этих местах у людей появляются и развиваются такие тяжёлые заболевания как рак, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата. Принято считать, что теллурическое излучение образуется за счёт подземных водоворотов и разломов и выходит на поверхность многократно усиленным за счёт своеобразного влияния на него толщи слоя земли.

По некоторым данным, всем американским солдатам во время Афганской войны в обязательном порядке выдавались одна или две биолокационные рамки, которые использовались для поиска мин, складов с оружием и для других военных целей. А во время второй мировой войны в Берлине существовало специальное учреждение, которое проверяло донесения военных о результатах морских боёв. Данные о потоплении кораблей противника проверялись колебаниями маятника над фотографией соответствующего линкора или крейсера, помещённой на морской карте. Соответственно, невозможно объяснить поведение индикатора одним только теллурическим излучением, ведь с помощью биолокации можно искать любые объекты (в большинстве случаев достаточно сконцентрироваться и создать мыслеобраз искомого предмета или чётко сформулировать вопрос). А поскольку рамка, прут, лоза или маятник являются не более чем индикаторами, визуализирующими воздействия на человека, выступающего в роли своеобразной антенны, посредством различных колебаний, то качество этих поисков будет зависеть только от мастерства самого лозоходца. Способностью к биолокации обладают практически все люди, но кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. Способность к биолокации повышается тренировками.

Что заставляет рамку отклоняться?

На этот вопрос никто пока не сможет дать исчерпывающий ответ. Существует несколько гипотез, частично объясняющих явление биолокации. Приведу основные и наиболее вероятные из них — магнитная, электрическая, гравитационная, идеомоторная реакция, внушение и самовнушение, особое информационное или Пси-поле. Наиболее полно лозоходство описывается Пси-полем. По мнению многих учёных вокруг нас существует единое информационное поле, в котором содержится вся или почти вся информация обо всём(!). В нём, как в своеобразной базе данных содержатся сведения о нашем прошлом, настоящем и будущем. Некоторые люди могут "подключаться" к этому полю и "скачивать" необходимые им знания, а рамка лишь визуализирует их получение. Сама собой напрашивается аналогия с глобальной сетью Интернет и компьютером, созданными человеком. И это Пси-поле, также как и Всемирная Паутина, может давать сбои... Но кто же создал его?.. Ответ на этот почти риторический вопрос пока не найден, и вряд ли будет найден в ближайшем будущем, хотя, безусловно, с каждым днём мы всё больше приближаемся к разгадке феномена.

Биолокация в поиске аномальных зон

Биолокация интересна мне, прежде всего из-за возможности с её помощью искать и исследовать геопатогенные и аномальные зоны. Издавна народ разделял территории на гиблые и хорошие. Гиблых старались избегать, а в хороших строили жилища, храмы. На современном языке гиблые места именуются геопатогенными зонами. В случаях с геопатогенными зонами энергия поднимается из глубин Земли в виде сетки, окутывающей всю планету, которую можно обозначить на карте.

Считается, что наиболее активно таинственное излучение проявляет себя в местах, пересечения линий, которые образуют геопатогенные узлы. Толщину этих линий можно выявить при помощи биолокационного метода исследования. Неопасными считаются линии толщиной до 15-20 см. По мнению немецкого учёного Эрнста Хартманна, сетка, покрывающая земной шар имеет размеры ячеек 2м х 2,5м, продолжительное нахождение в узлах которых оказывает губительное влияние на организм человека.

Поэтому, пользоваться биолокацией, необходимо научиться каждому человеку, чтобы исключить возможность установки кровати или рабочего стола в таком месте. Выяснено, что в среднем каждый 5-й человек спит или работает в неблагоприятном для здоровья месте. Но как же быть людям, которые не владеют навыками биолокации? Есть выход: понаблюдать за поведением животных. Кошки, спящие в отсутствии человека на определённом месте, указывают опасность, а собаки — благоприятность. Так что будьте внимательны!

В силу действия ряда факторов (карьеры, подземные реки, пещеры, разломы и т. п.) интенсивность теллурического (или иного, пока неоткрытого излучения) многократно возрастает, что приводит к образованию огромных "пятен" и областей, строительство жилых домов, атомных электростанций и других подобных объектов, в которых крайне неразумно. Энергия, идущая из земли, может отрицательно воздействовать не только на живые организмы, но и на постройки и предметы, — они быстрее разрушаются и изнашиваются. Таким образом, становится очевидным, то, что изучение биолокационного метода исследования и геопатогенных зон становится важно не только в научном, но и в практическом и бытовом планах.

Что такое аномальные зоны

Несколько иначе дело обстоит с аномальными зонами. Они часто, но необязательно оказывают негативное влияние на живые существа (иногда наблюдается противоположный эффект).

Аномальной зоной называется локальная область на планете Земля, в которой регулярно наблюдаются различные таинственные феномены, которые традиционная наука не в силах объяснить:

НЛО (неопознанный летающий объект),

призраки,

полтергейст,

неизвестные животные

и т. п.

Наши предки называли такие области "чертовыми" или "проклятыми". Необъяснимые явления, проявляющие активность в аномальных зонах принято называть аномальными явлениями. На данный момент известно, что на планете Земля аномальных зон огромное количество, но точное их число неизвестно. Постоянно открываются новые аномальные зоны, а некоторые давно известные постепенно становятся менее активными и "урожайными" на аномалии.

Известны также случаи, когда зоны как бы "дрейфуют" по поверхности Земли. Отличным примером аномальной зоны — кочевника может служить так называемый "М-ский треугольник", вблизи села Молебка, на границе Кишертского и Шалинского районов Пермской и Свердловской областей. Зону случайно обнаружил осенью 1984 года житель Перми Эмиль Фёдорович Бачурин, геолог по образованию. Во время одной из экспедиций он заметил взмывший над лесом странный объект, похожий на летающую тарелку. Отправившись к месту предполагаемого взлёта объекта, Эмиль Фёдорович обнаружил проталину на снегу диаметром больше шестидесяти метров. Он попытался для начала самостоятельно её исследовать и вскоре с удивлением обнаружил, что его часы, до тех пор безупречно ходившие, начали отставать на два часа! Дальнейшие научные исследования показали, что в почве содержатся редкоземельные элементы, что характерно для мест посадок НЛО.

С этого момента Пермская аномальная зона стала очень популярна как среди уфологов (учёные, занимающиеся изучением НЛО) и специалистам по аномальным явлениям, так и среди обычных туристов. В зоне неоднократно проводились видео и фотосъемки НЛО. Много раз визуально наблюдались странные "кинофильмы", которые демонстрировал по вечерам невидимый хозяин зоны. В основном наблюдались сменяющие друг друга цветные и чёрно-белые геометрические фигуры. Отмечалось появление в зоне неизвестных животных, наводящих ужас на исследователей, а также "загадочных гигантов, напоминающих компьютерные копии людей. Изюминкой зоны является то, что она не имеет постоянных очертаний, а перемещается по участку лесу, поэтому "аномальщина" появляется в разных местах.

Любая аномальная зона имеет другую энергетическую структуру и происхождение, нежели геопатогенная зона. Аномальную зону можно сравнить сместами с повышенным радиационным фоном, отличным от общего радиационного фона, постоянно присутствующего на Земле. Причинами возникновения аномальной зоны может быть воздействие НЛО на поверхность Земли, проявления гипотетических параллельных миров, падение метеорита (например, случай на Подкаменной Тунгуске, хотя до сих пор неизвестно какое тело упало на Востоке России в 1908 году). Иногда факторов, под воздействием которых образуется зона, может быть несколько. Существуют также аномальные зоны, созданные людьми. Это могут быть: современные кладбища или древние захоронения, разрушенные церкви, АЭС. Причин существует огромное множество, все нет возможности перечислить, да и вряд ли абсолютно все они известны. Очень часто ранее неизвестные аномальные зоны обнаруживаются при помощи свойственной каждому человеку природной интуиции и инстинктам. При вхождении на территорию активной зоны у человека может возникнуть чувство тревоги или даже страха, он может почувствовать присутствие чего то необычного. Этот не до конца исследованный феномен называется шестым чувством и наиболее развит у людей, которых мы называем магами и экстрасенсами. Наряду со свойственным каждому человеку предчувствием существуют несколько основных признаков наличия аномальной зоны. Приведу некоторые из них:

Необычные ощущения в теле и психике

Взгляд цепляется за определённое место

Странные звуки и видения

Странные предметы

Неадекватное поведение животных или их отсутствие в данном месте

Странная растительность, отличающаяся от той, что находится рядом с предполагаемой аномальной зоной

Отказ и поломка различных приборов (остановка часов, указанием компасом неправильного направления, помехи в радиосвязи и т. д.)

Для исследования аномальных зон я использую одну или две "Г-образные" биолокационные рамки, сделанные из латуни или иного металла. На границе предполагаемой аномальной зоны рамки начинают поворачиваться, расходиться или скрещиваться, а на территории зоны вообще могут бешено вращаться. Изготовить "Г-образную" биолокационную рамку не так уж и сложно. Достаточно согнуть спицу или проволоку из подходящего материала (сталь, медь, алюминий и др.) диаметром 1мм — 2 мм так, чтобы на плечо приходилось 15-25 см, а на ручку 12-15 см. Два подобных нехитрых прибора практически полностью отвечают требованиям современного лозоходца.

В настоящее время я занимаюсь исследованием активной аномальной зоны около деревни Часовня, Павловско — Посадский район, Московской области. Она расположена вблизи старинной полуразрушенной часовни. Есть сведения (от местных жителей), что недалеко от этого места совершил посадку НЛО-подобный объект. Местные жители постоянно наблюдают в небе над своей деревней различные аномальные явления: светящиеся кресты, шары, трёхзвёздники (один из видов НЛО). Члены экспедиции Всероссийского научно-исследовательского объединения "КОСМОПОИСК" наблюдали вблизи разрушенной часовни странные огоньки, видели бесплотные тени, "выходящие из деревьев", слышали странные, идущие как бы ниоткуда голоса, завывания и другие таинственные явления.

Вот что рассказывает свидетельница необъяснимого явления, постоянно живущая в деревне Часовня:

"Был вечер, уже было темно. Я стояла около дома. И вдруг над лесом (в направлении на деревню Семёново) что-то начало шуметь и появилось свечение зеленоватого цвета. Сначала я подумала, что это вертолёт. Я позвала соседей, которые тоже наблюдали странное явление. И тут из — за леса появился объект. Он был треугольным, из каждого угла по лучу. Эти лучи пересекались и образовывали странное неземное свечение, окутывавшее его. Явление продолжалось около пяти минут. Затем треугольник резко развернулся и полетел в сторону посёлка Алфёрово и там над лесом исчез. Это происходило осенью, в 11-ом часу вечера, была пасмурная погода".

До разгадки всех тайн окружающего нас мира ещё далеко... очень далеко...

Виктор Поляков,

г. Электросталь