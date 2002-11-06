Классификация контактов с внеземными цивилизациями

Сегодняшняя уфология переполнена огромным количеством различных по своей структуре классификаций контактов с внеземными цивилизациями (ВЦ). Многие уфологи, пытаясь ввести свою лепту в классификацию встреч, делают огромную ошибку, начиная классификацию с визуального наблюдения НЛО на огромных высотах (это где-то первая ступень) и переходя чуть ли не по метру в высоте наблюдения продолжают лепить остальные виды контактов...

Я встречался со многими классификациями встреч и на основе изученной информации вывел свою, обобщенную систему классификации контактов с ВЦ, подкрепляя каждый вид контакта реальными фактами. Итак, существует десять видов контактов. Из них шесть явных и четыре неявных. Рассмотрим каждый случай отдельно.

Явные контакты

Контакт I рода

Наблюдение за полетом неопознанного летающего объекта с расстояния 200-300 метров. Это самый распространенный вид контакта. Однако поспешу заметить, что НЛО, при наблюдении находящиеся на высоте более 1 км нельзя отнести к контакту I рода.

Пример контакта I рода

Россия, г.Хабаровск

12 февраля 2000г., Суббота, 19:25 (время местное)

Свидетели: Павлюков И.А., Норов Р., Усачев Д., Гребенюк Д., Гудков А., Рудзий Т. Грицук И. и еще около 15 человек.

В небе наблюдался объект больших размеров. Летел он низко, с умеренной скоростью. Сзади объекта находилось два габаритных огня, ярко светившихся. Спереди горел большой "огонь", похожий на прожектор, который излучал непонятное свечение (свечение имело форму треугольника, т.е. по мере удаленности от источника расходилось; по краям были видны яркие белые толстые лучи, а между ними был более слабый бело-голубой тусклый свет). В какой-то момент "прожектор" ярко вспыхнул и свечение в буквальном смысле оторвалось от объекта и повисло в воздухе ("Волосы Ангела?"). Объект продолжал двигаться в прежнем направлении, постепенно растворяясь в воздухе, пока совсем не исчез. Свечение же продолжало висеть в воздухе, также постепенно тая. Через 20 минут свечение исчезло...

Контакт II рода

Приземление неопознанного летающего объекта, либо его низкое зависание над землей, и появление из него представителей внеземной цивилизации. Контакты данного рода довольно редки.

Пример контакта II рода:

Россия, г.Хабаровск

14 июля 1999г., Среда, 00:20 (время местное)

Свидетели: Грицук И.

Задыхаясь ночью, Грицук И. вышел на балкон и увидел, как во дворе на футбольном поле призепляется дискообразный объект. Когда он приземлился, из него вышли два зеленых существа. Вскоре они зашли обратно и НЛО взмыл в воздух. Примечание: данный рассказ нельзя подкрепить какими-либо вещественными доказательствами, кроме самого рассказа очевидца. Следовательно факт контакта остается под сомнением...

Контакт III рода

Психо-физическое воздействие разведывательных лабораторий внеземных цивилизаций на живую природу и технические средства. Воздействие ВЦ на живую природу обычно представляет собой временный паралич двигательного аппарата человека и животных (т.е. абсолютную парализованность!), а также изменение психики человека. Как правило, все заканчивается без тяжелых последствий, но есть случаи, которые выходят за рамки нормального функционирования мозга человека.

Пример контакта III рода: (Выписка из дела MN-429 центра уфологических исследований "Спектр"). Контактер: Я.В. (полные имя и фамилия не называются по понятным причинам)

С детства ослабленная психика и больное сердце. Часто плакала и устраивала истерики по пустякам. После психофизического контакта, который произошел в Казахстане, стала более нервной и раздражительной, стала панически бояться темноты. Стали проявляться симптомы паранойи, произошла резкая смена хобби. Пыталась покончить жизнь самоубийством, кидалась с ножом на деда...

Контакт IV рода

Телепатическое общение с представителями внеземной цивилизации, когда представители ВЦ находятся за пределами видимости контактера.

Пример контакта IV рода: Контактер: Клара Маликова (имя и фамилия реальные)

Телепатически общалась с неким Ковеспулем с планеты Туатостон. Ковеспуль объяснил, что для телепатической связи ему помогает гравитация. Он сказал, что хочет сохранить цивилизацию на нашей планете, считая, что ей угрожает гибель (кстати, вспомним третье обращение Коалиционного Отряда Наблюдателей; Никомо хотел того же!). Ковеспуль также сообщил, что цивилизаций, таких как наша очень мало (но все-таки они есть)... Из соображения экономии времени на печать и места на странице, мы не стали публиковать весь рассказ Ковеспкуля.

Контакт V рода

Абдукция, т.е. похищение людей на борт НЛО, обычно происходящее без согласия похищаемого. Такие контакты обычно происходят без применения грубой силы. Пример контакта V рода: Довольно известный случай произошел 19 сентября 1961 года с супругами Барни и Бетти Хилл. Они ночью возвращались на машине из Монреаля. В Шербруке они решили остановитьтся, а потом поехать дальше. Когда же они уже были милях в тридцати от города, то заметили в непосредственной близости от машины загадочное свечение. То что было дальше Хилл не помнили. Их память освежилась лишь после сеанса гипноза. Под действием гипноза они рассказали, что на борту этого загадочного корабля они встретились с гуманоидами. После длительного общения супруги вновь загадочным образом оказались в машине. Приехав домой они заметили, что их наручные часы, которые были на них во время контакта, отстают от "нормального" времени на 2 часа...

Контакт VI рода

Смерть человека по вине представителя внеземной цивилизации. Пример контакта VI рода: Сюда можно отнести случай, который известен в России под заголовком "Ровно в 4.10". 8 сентября 1984 года пилот первого класса Владимир Васильевич Гуцеридзе выполнил глупую команду диспетчера и направил свой ТУ-134А на сближение с неопознанным объектом. Неожиданно с объекта вышел тонкий луч и направился к самолету. Луч прошел сквозь голову командира... Спустя месяц

Гуцеридзе обратился к врачам. Диагноз — лучевая болезнь. Прошел год и Владимира Васильевича не стало. В основном пациенты с таким диагнозом живут еще 10-15 лет, но видимо в данном случае развитие заболевания было слишком прогрессивным...

Неявные контакты

"Красный контакт"

Официальная или полуофициальная встреча госслужб с представителями ВЦ. Такие контакты проводятся в обстановке строжайшей секретности.

Пример: В районе Одинцово, Московской области, приблизительно в мае 1964 года, состоялась полуофициальная встреча советских военных с Зоннерийцами. Анологичная встреча состоялась примерно тогда же в США на базе ВВС Холломан, Нью-Месико.

"Желтый контакт"

Вступление в половую связь с представителями внеземной цивилизации. Данный тип контактов особенно популярен в "желтой прессе" (собственно отттого он и получил название "желтого контакта"). Пример Одна молодая учительница из Хабаровска заявила, что ее изнасиловали гуманоиды. Она была беременна, из-за чего ей пришлось оставить работу. Позже пришельцы явились к ней домой и забрали ребенка прямо из живота...

"Зеленый контакт"

Проживание с колонией или представителями внеземной цивилизации вне Земли в течение продолжительного времени. К этому виду контактов относится также порабощение человека представителями ВЦ, с целью получения бесплатной (а возможно и платной) рабочей силы. Сюда можно отнести случай с Фредериком Валентичем, пилотом из Мельбурна, который по его утверждению был в 1967 году захвачен пришельцами и в настоящее время является пилотом НЛО. Во время одного из полетов над Россией он смог выбросить с космического корабля черную капсулу, в которой лежала свернутая в трубочку пластина. Когда пластину извлекли из капсулы, она с легким шорохом мгновенно выпрямилась без малейших следов свертывания. На пластине текст на английском языке, нанесенный веществом ярко-оранжевого цвета. Он гласил:

"Я, Валентич Фредерик Дж., пилот-инструктор, был захвачен вместе с моим самолетом "Сесна-172" НЛО 10.10.67 г. в 45 милях южнее Мельбурна. Ввиду очень ограниченного времени и чрезвычайной опасности моего положения излагаю самое главное. То, что мне было предложено, сильно поразило мое воображение.

Впоследствии я пришел к выводу, что на мою психику подействовало несколько факторов: во-первых, что НЛО и их пилоты реальность, во-вторых, необычность предложения стать пилотом космического корабля инопланетян. Вот он, контакт с другой цивилизацией, и осуществляю его я, Фредерик Валентич! Так думал я. Но наиболее заманчивым было фантастическое предложение остаться в том же физическом теле, то есть не стареть в течение 25 лет (время контракта, подписанного мной и инопланетянами). Предложение затмило все, даже те немногие чисто человеческие привязанности. В момент сделки я помнил только, что родители мои умерли, я холост, детей нет. О тетке и двух девушках, с которыми встречался, я даже не вспомнил, что лишний раз свидетельствует о сильном психологическом воздействии. Гигантский НЛО, где я вынужден работать, грузовое судно. Экипаж, кроме людей, захваченных , как и я, два-три инопланетянина. Все они принадлежат к цивилизации из созвездия Плеяд и представляют некую межпланетную организацию с шестью цивилизациями из созвездия Орион, Лебедь и Большой Пес, куда входит и наша Солнечная система. Они, как и мы, белково-энергетические сущности с кислородным дыханием и сходным строением. На вопросы, чем они занимаются на Земле, инопланетяне не раз отвечали, что ведут исследовательскую работу. По моим же наблюдениям, это только ширма для прикрытия истинной деятельности и успокоения совести других землян, подписавших, как и я, вынужденные контракты. Наш основной груз с Земли сжиженный кислород, получаемый смонтированными на НЛО установкками. Эти "исследователи" внаглую крадут самую ценную часть земной атмосферы. А недоумки вроде меня активно им в этом помогают. Основной маршрут нашего судна — Земля-Каллисто (спутник Юпитера, имеющий массу, примерно равную массе Земли), где расположена крупная, постоянно действующая база. Кислород грузится в баллоны из металлопластика. Объем заполнения можно прикинуть по весу — большой баллон весит не менее 110 фунтов, малые — в два раза меньше. Максимальное количество емкостей, которое ывозило за один рейс на Каллисто наше судно, превышало 12 тысяч больших и 5 тысяч малых баллонов. Представьте себе, сколько же кислорода вывозится с Земли, если мы делаем иногда по два рейса в неделю! Боже, помоги мне и тем, кто найдет это письмо! Русский или китаец, прошу передать эту капсулу в посольство Австралии в вашей стране, а представителей нашего посольства мое обращение — ученым для исследования."

Пластина была подвергнута анализу, в результате которого выяснилось, что вещество, из которого сделана пластина, имеет внеземное происхождение, а почерк на пластине идентичен почерку, которым сделана запись в инструкторском журнале мельбурнского авиаклуба.

"Белый контакт"

Палеоконтакты, т.е. контакты человеческой расы с представителями внеземной цивилизации в далекой древности. Пример: Классическим примером потверждения "белого контакта" можгут служить статуэтки догу, возраст которых насчитывает примерно 5 тысяч лет. Они были сделаны загадочными айнами. Специалисты НАСА в 1964 и 1990 г.г. провели анализы статуэток и на результате анализов сделали выавод, что догу действительно напоминают изображение некого человекоподобного существа в скафандре...