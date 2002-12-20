Страшные названия на карте опасны для путешественников

Природные феномены нелегко объяснить, особенно если они несут опасность. На географической карте мира есть такие названия, от которых невольно бросает в дрожь: Холм мертвых, Болото дьявола, Ущелье смерти… И каждое такое место неизменно овеяно множеством таинственных преданий, повествующих не просто о случайной гибели неосторожного путешественника, а о смертях, таинственных.

Холат Сяхыл — Гора мертвецов

По сути, эти названия служили когда-то (да и сейчас служат) той же цели, что и предупредительная табличка на трансформаторной будке "Не влезай — убьет!" "Гора мертвецов" — так переводится с языка манси Холат Сяхыл — название высоты 1079 на Северном Урале. Время от времени она подтверждает свое право на столь мрачное имя. Старожилы и сейчас рассказывают о происшествии, случившемся здесь.

2 февраля 1959 года на склонах Горы мертвецов поставила палаточный лагерь группа туристов из Уральского политеха. Через несколько дней их обнаружили мертвыми. Причины трагедии неясны до сих пор. 3 попытках объяснить смерть девяти опытных походников выдвигались самые разнообразные версии — от шаровой молнии, залетевшей в палатку, до пагубного воздействия НЛО. А еще предполагали, будто ребята зашли в район, где проводились секретные испытания вакуумного оружия.

Дело в том, что у погибших отмечался странный красноватый оттенок кожи, наличие внутренних повреждений и кровотечений. Те же симптомы должны наблюдаться при поражении вакуумной бомбой, создающей сильное разрежение воздуха на большой территории. На периферии такой зоны у человека от внутреннего давления лопаются кровеносные сосуды, а в эпицентре тело разрывается на части. Ни одна из версий не нашла подтверждения.

Долины смерти

Исследователи феноменов убеждены, что географические точки со смертоносными названиями, скорее всего, являются аномальными зонами с необычными природными проявлениями. Загадки некоторых таких районов объяснены. Например, никого уже не удивляют сугробы белых костей в камчатской Долине смерти, расположенной на территории Кроноцкого заповедника. Ученые установили, что причиной непонятной, на первый взгляд, гибели птиц, росомах и даже медведей служат выделяющиеся порой из земных трещин вулканические цианистые газы, вызывающие паралич вдыхательных органов.

Однако не все находит столь доступное для понимания объяснение. Возьмем, скажем, якутскую Долину смерти в верховьях реки Вилюй. Ее тайна кроется в странных металлических полусферах, выступающих кое-где из вечной мерзлоты. Если смельчак решался переночевать вблизи такого объекта, то, по легендам, его неизбежно подстерегала необъяснимая смерть, напоминающая (по современным представлениям) гибель от радиоактивного поражения. Но откуда в Якутии столь мощная природная радиация? Ведь тщательные геологические изыскания, проведенные в тех районах, не выявили ничего подобного.

Не случайно дурная слава ходит и о Долине смерти в китайской провинции Сычуань (нередко ее называют Долиной черного бамбука). Летом 1950 года там бесследно пропало около сотни человек и ни с того ни с сего разбился самолет. В 1962 году долина собрала еще один "урожай" жертв. Оставшийся в живых проводник, сопровождавший караван геологов, так потом описывал происшедшее: "Едва передовой отряд вступил в ущелье, его окутал густой туман. Послышались неясные звуки, а когда пелена рассеялась, на месте уже никого не было…"

Ученые, снарядившие недавно экспедицию в сычуаньскую аномальную зону, считают: всему виной — насыщенные испарения гниющих растений, от них человек начинает задыхаться, теряет ориентацию и в итоге гибнет в глубоких расселинах, которыми изобилует окрестность.

Но другие исследователи убеждены: это лишь видимость разгадки, а подлинные корни всех происшествий — в необычайно сильном магнитном поле Долины черного бамбука. Ведь та же особенность отличает еще одну китайскую Долину смерти, расположенную в Чанбайшаньских горах провинции Цзилинь. И там неизвестно почему бьются самолеты, исчезают люди. Оттуда, случалось, не возвращались даже самые опытные охотники за женьшенем, знающие здешние горы как свои пять пальцев. В тех местах мечется, "сходит с ума" стрелка компаса, а люди впадают в странное состояние, когда теряются память и ориентация. Путники, словно заколдованные, кружат практически на одном месте и никак не могут найти верную дорогу. Так же и исследователи пока, увы, топчутся на одном месте. А долины хладнокровно подсчитывают свои жертвы.

Скромный циклоп

Во всем мире в мифах присутствует циклоп, легендарный одноглазый великан. Но, наверное, только один человек из отдаленной местности у Миссисипи был одноглазым человеческим существом. Как утверждает "Бостонский медицинский журнал", во лбу у него было одно глазное яблоко, во всех отношениях нормально функционирующее. Директора цирков и кунсткамер годами сманивали к себе живого циклопа, но тот решительно отказывался появляться в подобного рода зрелищах.

Этот человек был, естественно, не единственным с подобным уродством. Например, в Англии жил человек с четырьмя глазами, каждый из которых мог вне зависимости от других открываться и закрываться и смотреть в четырех разных направлениях.