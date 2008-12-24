Кто строил подводные пирамиды?

Подводной археологии больше 100 лет. И за это время исследователи совершили немало удивительных открытий. Так, в разных концах земного шара на дне водоемов неоднократно находили загадочные сооружения, похожие на древнеегипетские пирамиды…

Пирамиды в озере Рок

Озеро Рок находится в 40 км к востоку от Мэдисона (штат Висконсин). В пасмурные дни вода в нем выглядит мутной и дно невозможно разглядеть. Но однажды в апреле 1936 г., при ясной погоде, некий д-р Морган, пролетая над водоемом на своем спортивном самолете, случайно глянул вниз — и увидел под водяной гладью очертания трех больших объектов. Морган снизился — и его глазам предстали отчетливые силуэты пирамид с усеченными вершинами!

После того как об этом происшествии сообщили в газетах, озером Рок заинтересовались исследователи. Вскоре на дно озера спустилась команда аквалангистов. Молодой биолог У. Кеннеди сумел рассмотреть под водой каменную стену некоего сооружения. Обогнув его, ученый убедился в том, что постройка и в самом деле имеет пирамидальную форму. Он захватил с собой трофей — отломанный кусок кладки. Однако когда Кеннеди попытался вернуться к пирамиде вместе с товарищами, отыскать ее им не удалось.

Несколько лет спустя на озеро Рок прибыла еще одна группа энтузиастов, прихватившая с собой снаряжение. Подводные археологи обследовали весь водоем по квадратам — и обнаружили первую пирамиду!

Сооружение было правильной формы и имело прямоугольное основание размером 9х10 м. Она, безусловно, являлось творением человеческих рук. Позднее исследователи нашли еще одну постройку, несколько отличавшуюся параметрами от первой.

Странный объект у Йонагуни

В 1985 г. у берегов японского острова Йонагуни инструктор по дайвингу Кихачиро Аратаке случайно наткнулся на странный объект, состоящий из каменных платформ, покрытых геометрическим орнаментом, и ступенчатых террас. Вся конструкция была окружена глубокой траншеей. По внешнему виду она напоминала пирамиды древних шумеров. Прибывшая на место группа археологов обнаружила поблизости от постройки скульптуру, изображающую человеческую голову в индейском головном уборе из перьев.

Выяснилось, что неизвестного происхождения подводное сооружение имеет сходство с высокогорным святилищем Мачу-Пикчу, построенным инками в Южной Америке. В обоих случаях для строительства использовались Г-образные блоки, обеспечивающие "бесшовное" соединение. Кроме того, и там и там мастера применили уникальную технологию обработки, предохраняющую строения от воздействия природных стихий.

Но как появился храм инков у побережья Японии? Ведь речь идет о культуре, зародившейся на ином континенте! Или мы еще много не знаем об истории цивилизаций?

Пирамида на дне озера Фусянь

Не так давно очередная пирамида была найдена на дне китайского озера Фусянь (юго-западная провинция Юньнань). Высота ее составляет 19 м, длина стороны основания — 90 м. Сооружение построено из каменных плит и имеет ступенчатую структуру. На дне озера имеется еще около десятка подобных объектов и около 30 сооружений других видов… Площадь всего архитектурного комплекса составляет около 2,5 кв. км.

Бермудские пирамиды

Но, если предыдущие находки датируются довольно давними периодами времени, то кто объяснит загадку так называемых бермудских пирамид? Впервые об этом феномене заявил летом 1991 г. на пресс-конференции во Фрипорте известный океанограф д-р Верлаг Мейер. Он утверждал, что при обследовании дна в районе знаменитого "Бермудского треугольника" на глубине 600 м аппаратура обнаружила две гигантских пирамиды. По размерам они превышали даже пирамиду Хеопса в Египте.

По словам ученого, оба сооружения были построены по неизвестной технологии, из материала, похожего на толстое стекло. Но самое интересное — их построили всего около полувека назад! Неужели инопланетяне?